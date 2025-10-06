El BNG de Meaño ve “falta de seriedad” por cambiar el Pleno de ordinario a extraordinario
El BNG de Meaño denunció hoy vía comunicado lo que considera una “falta de seriedade e transparencia” del gobierno local. Acusan al ejecutivo de Carlos Viéitez de “convocar un pleno extraordinario que substitúe ao un ordinario” con pocos días de diferencia.
La sesión ordinaria de septiembre debió celebrarse el jueves 25 a las 21 horas, “mais non fon foi así. A A Alcaldía suspendeu o Pleno ordinario e convocou sesión extraordinaria o xoves 2 de outubro ás 14 horas”, refieren.
“Esta práctica, repetida xa en varias ocasións, supón unha falta de respecto para a cidadanía e os membros da oposición, pois en ambos casos se dificulta a asistencia por motivos de conciliación”, valoran desde el Bloque.
“Isto ten base na falta de organización da Alcaldía”, opinan, “que non se entende procedendo dun goberno con maioría absoluta e un alcalde con dedicación exclusiva”.
Añaden que el único punto de la parte resolutiva fue una modificación de crédito para adquisición de terrenos en Dena, “da que a Alcaldía non concreta a finalidade”, “indicando vagamente que nun futuro poderían ser postos a disposición da Xunta de Galiza para a creación de vivenda pública, sempre que non apareza outro uso que resulte de maior interese para a veciñanza de Meaño”.
El BNG criticó también la “falta de consideración” de las propuestas hechas en este mandato y planteó otras como analíticas de fuentes, más horas al profesorado para actividades dirigidas y el pintado del paso frente al Concello.