La auditoría del saneamiento neutraliza grandes entradas de agua y sigue con el sellado

El objetivo último es reducir al máximo posible los vertidos por alivios, como en Cabanelas M. Ferreirós

La Mancomunidade de O Salnés prosigue este otoño con la auditoría de las redes comarcales de saneamiento, para intentar reducir la infiltración de aguas pluviales en ellas y, en última instancia, reducir los vertidos por alivios, algo que sucede especialmente en el tramo de Cabanelas al río Umia.

El gerente de la entidad comarcal, Ramón Guinarte, explica que, durante estos meses, se detectaron y corrigieron dos grandes entradas de agua, en sendas roturas o averías en la red, a la altura de Baión (Vilanova de Arousa) y de Oubiña (Cambados). Aunque estas ya están solventadas, los trabajos siguen ahora peinando y solucionando “entradas menos graves” de agua, en trabajos que van “máis despacio”, pero son igualmente necesarios para seguir reduciendo el caudal impropio que satura los colectores y bombeos.

Dos grandes actuaciones

Una de las mayores incidencias se detectó en un tramo de la red de saneamiento en Baión, a la altura de un regato. El riachuelo “escarvounos unha das nosas arquetas de rexistro e entraba para adentro” todo el caudal del regato. La obra a acometer fue de envergadura, siendo necesaria la intervención del parque de maquinaria de la propia Mancomunidade, para colaborar en los trabajos de sellado y reparación que ejecuta la empresa concesionaria, Espina & Delfín.

En Oubiña se descubrió otra de las mayores entradas de agua a la red, que también pudo ser ya corregida.

“O problema que hai é que a nosa rede é moi grande, moitos quilómetros e, ademais, é paralela ao río”.

Por eso, cuando llega la temporada de lluvias, aumenta el caudal. Si a eso se le suman picos de mareas altas, la presión fluvial o pluvial sobre la red aumenta considerablemente, por lo que puede llegar a infiltrarse un importante volumen de agua dentro de la red de saneamiento allí donde esta esté dañada.

Una dificultad de peinar la red comarcal es su gran longitud, lo que demora el proceso meses

Esto, a su vez, provoca que la red, si satura, alivie para evitar el reventón, causando vertidos contaminantes al Umia. Y también aumenta el caudal de agua a tratar en las plantas depuradoras.

Sin separativa

El otro problema destacado es el considerable tamaño de la zona rural y la falta de redes de separativa en estos escenarios. No es un fenómeno exclusivo de O Salnés, ya que la inversión para separar redes pluviales de fecales en todo el rural es prácticamente inasumible. Por ello, en época de lluvias, buena parte del caudal por precipitación termina canalizándose por bajantes, cunetas, arquetas e incluso achiques de bajos que desembocan directamente a la red de fecales.