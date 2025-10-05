Roberto Fariña | “Os españois non van deixar de comer marisco porque non o teñamos en Galicia”
O colectivo naceu no 1979, sendo pioneira da depuración, distribución e comercialización de molusco bivalvo
Roberto Fariña é o presidente de Agade (Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos). Ó longo dos máis de 40 anos de historia do colectivo, o sector viviu numerosos cambios. Hoxe Fariña fálanos desta evolución e das preocupacións actuais.
Como cambiou o sector dende que empezou Agade no 1979?
Cambiou totalmente. No ano 79 eramos practicamente pioneiros na depuración, distribución e comercialización de molusco bivalvo. Naqueles momentos, España era un gran consumidor de bivalvo. O número un de Europa. Esas condicións, a raíz da aparición de novos competidores, van cambiando ata chegar á situación que temos a día de hoxe. A nivel comercial seguimos sendo potentísimos, cunha produción mexiloeira no 2024 moi boa, despois dun 2023 moi malo, e un 2025 no que temos un episodio de toxinas moi forte pero que esperemos que teña un bo final de ano. As empresas de Agade puxeron o nome de Galicia no mercado. Eses pioneiros que nos 60 e 70, cos seus Land Rover e 1500 cargaban de marisco e chegaban onde non chegaba nin a Coca-Cola.
Faloume da toxina, pero tamén hai unha crise doutros mariscos como a ameixa. Como levan isto?
A día de hoxe, a principal preocupación que temos é o descenso no consumo dos produtos de fresco en favor doutros como os de quinta gama, que son os que veñen xa feitos, chegan á hostelería e cun toque mínimo de calor póñense nos pratos. Teñen unha presencia moi boa, pero non apostan polo produto galego. Sobre a caída de produción, dunha maneira relativamente sorprendente, estamos capeando. Uns mediante a transformación, outros mediante acordos cos parques de Carril e outros pola globalización e mercados exteriores. E nós tamén temos que aproveitar esas canles. Estamos vivindo practicamente o mesmo que a conserva hai 35 anos, cando se abastecía de produto de Galicia, e pasou de ser totalmente dependente a ser independente. E ese vai ser o noso camiño, porque tanto Horeca como a grande distribución nolo deixan claro: “se Galicia non produce bivalvos, nós non os imos deixar de distribuír cando o mercado nacional nolo demanda”. Dicíannos o outro día: “los españoles no van a dejar de comer marisco porque no lo tengáis en Galicia”.
A que cre que se debe este descenso no consumo?
Comemos o que nos ofrecen cinco grandes áreas de distribución. Vemos como cada día as peixerías pechan e non abren. Tamén vemos ese cambio de hábitos da xente nova, que non cociña. E esa quinta gama da que falamos, nos canales Horeca, que apostan por produtos asiáticos e que nós defendemos que deben ir marcados como produtos de quinta gama.
Que se podería facer para reavivar este consumo?
Todos recordamos aquelas campañas do FROM que foron capaces de apartar ós inmaduros dos puntos de venta e engadir un aumento do consumo dos produtos do mar. As campañas funcionan. Galicia está facendo a de “Galicia sabe amar”, ou o bono peixe, que o sector aplaudiu, pero temos unha actuación limitada. Corresponde ó Ministerio de Consumo ou ó de Pesca facer unha campaña potente e facer chegar ós consumidores que é unha proteína sana, fácil de preparar e que todo o litoral depende destas producións.
Por que Agade abandonou a PDRA? (Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa)
Nós temos ben claro que a calidade de auga de Galicia é a mellor de Europa, aínda que todo é mellorable. Pero nós tivemos problemas moi serios na gran distribución por noticias que saían desde Galicia falando de metais pesados, contaminación, hidrocarburos... cando é totalmente falso. Non podemos permitir que nos digan “non queremos o produto desta zona porque está contaminado”, cando non é verdade. En Francia teñen 12 centrais nucleares na costa e nin os produtores franceses nin as asociacións están falando de inseguridade alimentaria.
Como viviron cando se pretendía eliminar toda industria da costa?
A LOLGA (Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Galicia) foi unha loita moi dura. Foron moitos anos de pelexa enconada co Ministerio de Transición Ecolóxica. A proposta de Madrid era apartar do litoral calquera actividade, en base a unha protección medioambiental. Iso supón un total descoñecemento da realidade de Galicia. As nosas empresas non contaminan e o sector ten que estar no litoral, porque non cabe outra ubicación. Esa proposta levou a un feito histórico: que Galicia non tivera outra posibilidade que regular o seu litoral desde Galicia.
Que traballo fan dende Agade?
Somos entorno a 60 empresas e o que se fai é defender os intereses das empresas galegas frente á cantidade de problemas que temos con autoridades de España e doutros países. E, por suposto, buscar solucións a longo prazo porque son empresas que teñen que manterse aquí moitos máis anos.
É difícil facer entender en Europa o que é o noso sector do mar?
É moi complexo. Sobre todo cando existe unha idea baseada nun falso medioambientalismo, poñendo sobre todo a pesca e incluso o marisqueo como actividades non beneficiosas. Por iso é importante, e facemos un chamamento ó conxunto do sector, para facer un equipo moi forte en Europa e ver que é o que se coce, porque as leis cócense a 2.500 quilómetros de aquí.