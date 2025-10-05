O Areoso recibió 11.300 visitas de mayo a septiembre, más del 56% de las plazas ofertadas

Uno de los conjuntos megalíticos en este islote de A Illa de Arousa - Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia hizo público hoy los datos de visitas al islote de O Areoso, en la localidad de A Illa de Arousa, entre los meses de mayo y septiembre. Fueron más de 11.300 las personas que acudieron a este enclave, lo que representa más del 56% de la ocupación de las plazas ofertadas, si bien en los meses centrales de verano, hubo llenos prácticamente diarios.

Esta temporada, además, los agentes ambientales tramitaron setenta denuncias por incumplimientos de la normativa vigente, la mayoría por carecer de la preceptiva autorización.

El sistema para el acceso y control de visitantes funcionó “con normalidade e sen grandes incidencias”, valoran desde la administración gallega, con una afluencia media registrada de más de 82 visitantes diarios. No obstante, subrayan, en la época de mayor interés —entre mediados de julio y finales de agosto— se cubrieron todas las plazas en la mayoría de jornadas.

El tipo de acceso más utilizado fue el de atraque sin motor, que rondó el 65,57% del total, seguido del de atraque con motor (25,61%) y del de fondeo, que apenas llegó al 8,82% del total de plazas disponibles.

Horarios y picos

En cuanto a la afluencia de los distintos turnos, a pesar de que los resultados son semejantes, hay una mayor demanda del segundo, el que va de las 13 a las 17 horas, ya que esta franja concentró el 37,5% del total. Siguió en algo más del 32,7% la tercera franja, entre las 17 horas y horas al atardecer, y el 29,8% de la primera, que va del amanecer a la una de la tarde.

Toda vez que el máximo de visitantes diarios es de 150 personas, cincuenta por turno, se observa que agosto fue el mes en el que se produjo un lleno de reservas casi todos los días, mientras que en el resto de periodos se detectan picos de afluencia que normalmente coinciden con festivos y fines de semana, detallan desde el departamento autonómico.

La de este 2025 fue la segunda temporada alta completa con la regulación fijada el año pasado para reducir la presión sobre el islote y que se materializó a través de la Orden de 27 de junio de 2023 por la que se establecen las normas relativas al uso público y la actividades recreativas en los islotes de Guidoiros e isla de Rúa. “O fin último é garantir, na medida do posible, a conservación deste valioso espazo limitando o seu uso público para que as súas características naturais non se vexan alteradas”, concluyen desde la Xunta.