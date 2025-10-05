La Carreira de Leo supera los 2.400 participantes en una creciente marea de solidaridad

El centro de O Mosteiro fue un hervidero de personas, concentrando a una población equivalente a la mitad del padrón municipal - | Mónica Ferreirós

La tercera edición de la Carreira y Andaina Solidaria de Leo inundó hoy el centro de O Mosteiro en Meis de corredores y caminantes en un año que volvió a tumbar todas las expectativas. Si en 2024 sorprendía el encuentro de 2.000 personas, este domingo la organización contabilizó más de 2.400.

La cita, que se ha consolidado en memoria del pequeño Leo, fallecido a causa de una enfermedad rara, sigue ahora impulsada por los suyos para contribuir y ayudar económicamente a las familias que pasan por un trance parecido. En esta ocasión, los fondos recaudados serán en favor de la Asociación Española de Enfermos de Alexander y la entidad Duchenne Parent Project.

Desde la organización, el padre de Leo, Toño Diz, valoraba a última hora, recién terminada la jornada, que todavía era pronto para conocer el total recaudado. Eso sí, la impresión es que podrían incluso superarse los 24.000 euros del año anterior.

Una jornada emotiva

El momento más emotivo del día tuvo lugar en la propia salida de la carrera. Acudían a ella integrantes de las entidades Discamino de Vigo y de Empujando Sonrisas, de A Coruña, y los corredores se apartaron haciendo un pasillo para dejar ir delante a quienes iban empujando sillas de ruedas u otros vehículos adaptados. “Foi incrible”, valoraba Diz.

Multitud de asociaciones de O Salnés y entorno, colectivos, familias, grupos de amigos y negocios participaron o bien en la andaina, o bien en la carrera. En la primera, de 6,5 kilómetros, tomaron la salida unas 1.500 personas, 400 lo hicieron en la segunda (carrera 5k) y unos 450 niños lo hicieron en las diferentes pruebas específicas para ellos, por edades.

Tampoco faltó el apoyo institucional, con presencia y participación de miembros del gobierno local y Corporación, con la alcaldesa, Marta Giráldez, y con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

Padrinos y documental

La cantante y presentadora Fátima Pego y Eric Domingo, récord en maratón empujando una silla de ruedas, fueron los padrinos de esta tercera edición y tampoco faltaron a la cita.

Toño Diz indicó que también “veu incluso xente de Madrid, que eu coñecera nunha carreira, facer un documental, totalmente gratis”.

Las pruebas deportivas fueron por la mañana y, esta vez, más que categorías en sí mismas, hubo entrega de diferentes trofeos. Lo importante, en esto todos coincidían, no fue el resultado, sino la creciente participación, una movilización social que aumenta año tras año y que, esta vez, concentró a esas más de 2.400 personas en un pequeño municipio que ronda los 5.000 habitantes.

La tarde dio paso a muchas más actividades, ya de corte netamente lúdico. Hubo foodtrucks, pulpeiro, animación y actuaciones musicales, que prolongaron la jornada festiva, desde primera hora de la mañana hasta cerca de las nueve y media de la noche.

Organización

Diz también agradeció el trabajo de todas las personas, entidades y colectivos implicados. Se trata de una acción voluntaria en la que hubo que coordinar múltiples frentes: desde duchas y catering, a seguridad, dispositivos de tráfico, guardarropa, actuaciones, dorsales, logística, avituallamiento y demás.