El PP de A Illa da el pabellón por “totalmente imposible” también en este mandato
El equipo de Matías Cañón afirma que la cantera de baloncesto analiza ir a entrenar a Vilanova
El PP de A Illa de Arousa considera “totalmente imposible” que se “faga nada” de la “imprescindible actuación” que representa crear un pabellón deportivo en la localidad. La formación opositora lamenta “outro mandato perdido” por la “desidia do goberno sociliasta” y, llevándolo al terreno electoral, sitúa este proyecto como prioritario para 2027.
“O alcalde limitouse a conseguir unha tiriña de terreo do Plan Nacional Sobre Drogas e non fixo ningún outro avance para mercar a superficie necesaria”, censuran desde la oposición. Además, el equipo que lidera Matías Cañón afirma que “a canteira do baloncesto está a analizar a posibilidade de desprazarse a Vilanova para os adestramentos, xa que o polideportivo escolar non ten horas suficientes para acoller todas as actividades e prácticas”.
“Sen continuidade”
Los populares reconocen la compra de los “menos de 1.000 metros cadrados” en Testos, pero lamentan que el ejecutivo local “non lle dese continuidade a este paso e non fixese ningún outro avance para mercar a superficie necesaria, malia que o goberno inclúe todos os anos unha partida pírrica nos orzamentos municipais para esta actuación”.
“Para lavar a cara ante os veciños, sempre meten uns cartos nas contas municipais, pero como non fan absolutamente nada porque o proxecto non lles importa, sempre se destinan a outras cousas cunha modificación de crédito”, afirmó Matías Cañón. Añade que “o proxecto do pavillón durme no soño dos xustos, porque non hai o terreo necesario e xa nin falamos da redacción do proxecto, do financiamento ou dos prazos nunha actitude totalmente lamentable porque é unha demanda social unánime que din apoiar coa boca pequena, pero que desbotan unha e outra vez coas súas decisións políticas”.