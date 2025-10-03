Mi cuenta

Meis

O Mosteiro sufrirá el domingo cortes al tráfico por la III Carreira Solidaria de Leo

D. A.
03/10/2025 06:00
Restricciones viarias previstas en la zona
Restricciones viarias previstas en la zona - | Concello

El centro de O Mosteiro en Meis sufrirá este domingo restricciones viarias con motivo de la celebración de la tercera edición de la Carreira e Andaina Solidaria de Leo.

Habrá varios cortes en carreteras de acceso al entramado más urbano, en las que estará prohibido circular entre las 10 y las 13:30 horas. Son las marcadas en rojo en la imagen que acompaña estas líneas. En amarillo se pintan los viales sin salida, que quedarán únicamente disponibles para el paso de residentes y el estacionamiento.

A medida que transcurran las pruebas, y una vez concluidas estas, solo se mantendrán cortados cuatro viales, de acceso hacia el Campo da Feira y Praza de España, el resto del día, ya que también durante la tarde habrá animación y otras actividades lúdicas y solidarias en esta zona.

Desde el Concello agradecen la comprensión y colaboración y animan a la participación en esta cita solidaria, esta vez en favor de la Asociación Española de Enfermos de Alexander y la entidad Duchenne Parent Project.

Los padrinos del evento de este año 2025 en Meis serán la cantante y presentadora Fatima Pego, y Eric Domingo Roldán, récord en maratón empujando una silla de ruedas.

Fátima Pego y Eric Domingo apadrinan una Carreira de Leo que crece en patrocinios

