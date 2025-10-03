Mi cuenta

Meis

‘MeusViños’ tendrá hermanamiento con Cangas de Narcea y cuatro días de fiesta

Las VI jornadas de promoción vitivinícolas de Meis comenzarán el jueves 16 e incluyen catas, música y cocina

Beni Yáñez
03/10/2025 19:15
La presentación del programa fue ayer en los jardines de la Casa de O Escudeiro
La presentación del programa fue hoy en los jardines de la Casa de O Escudeiro - | Mónica Ferreirós

El Concello de Meis organiza las que serán ‘VI Xornadas de Autopromoción Vitivinícola’, ‘Meus Viños 2025’, que tendrán lugar entre el jueves 16 y el domingo 19 de este mes de octubre, en la Praza de España y la Casa de O Escudeiro de O Mosteiro.

Justamente este fue el lugar elegido este viernes por el gobierno local, liderado por la alcaldesa, Marta Giráldez, para presentar el programa de esta feria vinícola, que volverá a incluir catas, showcookings y música. También un hermanamiento, esta vez con el Ayuntamiento de Cangas de Narcea. Será en el acto de mediodía del sábado 18.

El programa

Las jornadas se abrirán el jueves 16, a partir de las seis de la tarde, en O Escudeiro. Será una actividad para profesionales del sector titulada ‘Viños Singulares’.

El viernes 17, se procederá a la inauguración formal de las casetas. Será en un acto público a las 20:30 horas, en la misma Praza de España y con lectura del pregón, este año a cargo de Xoan Allegue, presidente de Bodegas Martín Códax. A continuación, tendrá lugar el brindis institucional. A partir de las 21:30, la velada será amenizada por la música en directo de ‘Somoza Trío’.

El sábado 18 será la jornada central. A las 12 horas se celebrará el citado acto de hermanamiento con Cangas de Narcea y una cata maridaje con vinos de la DOP Cangas. Dicho acto será en O Escudeiro. Aunque la entrada es gratuita, es necesaria la inscripción previa, ya que las plazas están limitadas a cincuenta personas. ‘Os Druídas’ podrán la música a esta mañana, con cierre de las casetas a las 15 horas, hasta la tarde. A las siete habrá un showcooking con el chef Alex Laíño, del restaurante Muiñada da Barosa. Habrá maridaje con Mateo Serantes, de Bodegas Escudeiro, en una cita en O Escudeiro con inscripción previa, entrada a 10 euros y 50 plazas disponibles. Las casetas reabrirán a las 20 horas, con música de ‘Los Lunes al Col’ esa noche.

Ya el domingo 19, habrá concurso de cata amateur con el sumiller J. Luis Aragunde, con entrada a 5 euros e igualmente inscripción previa con 50 plazas. A la una pondrá la música ‘Rock & Prol’, procediéndose al último cierre de las casetas y clausura del programa de este año 2025 a las tres de la tarde.

