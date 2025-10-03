Mi cuenta

Diario de Arousa

A Illa

La biblioteca de A Illa refuerza sus fondos con más de 1.500 euros en libros nuevos

Redacción
03/10/2025 19:50
Los ejemplares más recientes adquiridos
Los ejemplares más recientes adquiridos - | cedida

La biblioteca municipal de A Illa incrementó un año más sus fondos bibliográficos con la adquisición de nuevos títulos a través de los programas de fomento de la lectura ‘Ler Conta Moito’ y ‘Novidades Editoriais en Galego’. La inversión total asciende a 1.577,65 euros, repartidos en 802,46 para el primer programa y 775,19 para el segundo.

Estas adquisiciones permitieron a incorporar una amplia variedad de novedades literarias y obras de interés general, “consolidando o compromiso do goberno local coa dinamización cultural e o acceso á información”. Con ‘Ler Conta Moito’, dirigido a todos los públicos, se integran obras de ficción, ensayo y literatura infantil y juvenil de alta demanda. Por otra parte, ‘Novidades Editoriais en Galego’ garantiza que la biblioteca disponga de las últimas publicaciones en el campo lingüístico propio, fortaleciendo el uso y la normalización del gallego.

El concejal de Cultura y teniente de alcalde, Manu Otero, destacó el esfuerzo continuo de su área y el trabajo de la bibliotecaria Ángela Otero por mantener este centro como un servicio público de calidad y referencia.

“Estes investimentos son fundamentais para manter os nosos fondos actualizados e atractivos para a cidadanía”, valoró el edil nacionalista isleño.

