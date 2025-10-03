El Plan Integrado de Empleo consiguió la inserción laboral del 85% de alumnos y explora nuevas áreas

El balance de los datos, hoy, en la sede de la entidad comarcal - | Mónica Ferreirós

La Mancomunidade de municipios de O Salnés presentó hoy el balance de la recién finalizada XIII edición del Programa Integrado de Emprego (PIE), indicando que el 85% del alumnado participante encontró ya salida laboral. Además, avanzaron que para la próxima reedición del plan se incluirá un novedoso taller, de agricultura de precisión y ortofotografía.

El desglose de los datos y repaso a todas las acciones formativas se hizo este viernes en una presentación que tuvo lugar en las propias oficinas de la entidad comarcal, con presencia del presidente, el también alcalde de Ribadumia, David Castro; el gerente, Ramón Guinarte, y la directora del PIE, Begoña Verissimo, entre otros asistentes.

Los datos muestran cómo se formó a más de un centenar de personas, en una amplia oferta de 34 cursos, de diferentes sectores y ámbitos profesionales, además de trece talleres. También fue clave la parte práctica, en empresas, con un total de 43 convenios de colaboración con sociedades mercantiles de la comarca y entorno, en una nueva apuesta de colaboración público-privada. Así lo puso de manifiesto durante el acto el presidente de esta entidad supramunicipal.

El Plan Integrado de Empleo también hizo posible la gestión de un total de 1.737 ofertas, consiguiendo alcanzar a 765 empresas. De media, se lograron 25 ofertas laborales por cada alumno y candidato.

El programa llevó pareja una inversión de 263.473,05 euros, en gran parte financiados con fondos canalizados a través de la Consellería de Emprego de la Xunta de Galicia, que aportó 220.000 euros. La propia Mancomunidade de O Salnés puso el resto de la financiación.

El programa permitió tocar campos como carnicería, carpintería de ribeira, agricultura ecológica, soldadura, manejo de drones, elaboración de vinos, realidad virtual y manejo de minipala.

Futuro curso

La agricultura de precisión que se incluirá en la próxima edición “es un enfoque moderno de la gestión agrícola que utiliza tecnologías avanzadas para optimizar la producción y el uso de recursos, como agua, fertilizantes, pesticidas y maquinaria, con el objetivo de aumentar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de las actividades agrícolas”.

En cuanto a la parte de ortofotografía, “tiene múltiples funcionalidades en el ámbito rural, ya que permite obtener información precisa, visual y georreferenciada del terreno, fundamental para la toma de decisiones en actividades como agricultura, ganadería, silvicultura y ordenación del territorio”.

El Plan Integrado de Empleo que impulsa y mantiene la Mancomunidade de O Salnés nació hace ya trece años y en todo este tiempo permitió formar a más de 1.300 personas en situación de desempleo en la comarca, consolidando, además, unos buenos resultados de empleabilidad, de ahí que se siga apostando por mantener y ampliar este tipo de acciones y enfoques.