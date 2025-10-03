A Illa renovará la Travesía Ramón Cabanilllas y cambia piedra por hormigón

Las actuaciones en este entorno darán comienzo la próxima semana y se prolongarán durante un mes - | cedida

El Concello de A Illa de Arousa anunció hoy la renovación integral del firme de la Travesía Ramón Cabanillas. Se hará en una obra que comenzará la próxima semana y con hormigón pulido, lo que sustituirá al pavimento actual, de losas.

Desde el gobierno local indican que “esta intervención é esencial para corrixir o mal estado do pavimento de lousas de pedra que quedou gravemente deteriorado polo paso continuado e intenso do tráfico na rúa antes de que se creara a Zona Residencial”.

Problemas actuales

El alcalde, Luis Arosa, añade que “somos conscientes do problema que supón para os veciños circular e transitar pola Travesía Ramón Cabanillas”. “As lousas inestables non só xeran ruído, senón que tamén representan un risco evidente”.

Así pues, subraya que “cumprimos co compromiso de actuar de xeito inmediato e cun proxecto que garante unha solución duradeira para esta zona”. “Pedimos paciencia, xa que os traballos se farán por fases para minimizar as molestias, pero esta obra é vital e moi necesaria para a nosa seguridade e calidade de vida”, considera.

La actuación tiene un presupuesto de 13.176,90 euros y el plazo de ejecución estimado es de un mes.

En una primera fase, se levantará el enlosado, con medios mecánicos. En la segunda, se creará una solera de hormigón. En la tercera y última, se hará el acabado y colocación de una faja de piedra de cuarenta centímetros a lo largo del pie de las fachadas de viviendas, al estilo de lo que se hizo en la calle Cruceiro.

Para minimizar las molestias, los trabajos se llevarán a cabo divididos en fases, con la instalación de las correspondientes señales provisionales de tráfico y desvíos alternativos.