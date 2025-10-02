Mi cuenta

Vilanova

Rescatan a un hombre que se cayó con el coche al agua en O Esteiro

El conductor, vecino de Caleiro, sufrió una indisposición previa y tuvo que ser evacuado en ambulancia

B. Y. O Salnés
02/10/2025 13:25
Las emergencias y el alcalde, durante la intervención de esta mañana
Las emergencias y el alcalde, durante la intervención de esta mañana - | cedida

Un vecino de Caleiro sufrió esta mañana una aparatosa salida de vía en la zona de O Esteiro, en Vilanova de Arousa, que acabó con el coche en agua. 

Ocurrió sobre las 10:45 de la mañana. Al conductor le sobrevino una indisposición previa, lo que motivó que perdiese el control del vehículo. Esté se salió de la calzada, rompió el quitamiedos y quedó sobre la ensenada, por fortuna, en la orilla y en esos momentos a poca altura de agua. 

Al lugar acudieron agentes de la Policía Local, urgencias sanitarias 061-Galicia, el propio alcalde, Gonzalo Durán, y algunos vecinos. Entre todos consiguieron extraer al conductor del interior, antes de que subiese la marea. Tras comprobar la gravedad del problema de salud que habría motivado el accidente, fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario, donde a esta hora permanece ingresado. 

