Un poste tumbado y un cable obligan a cambiar una parada de bus escolar con más riesgo

El elemento dañado amenaza con terminar de caerse en un margen de la calzada - | Mónica Ferreirós

Un poste del tendido telefónico tumbado y un cable descolgado obligan desde el inicio de curso a variar la parada habitual del autobús escolar a la salida del colegio de Sestelo en Baión.

La situación ocurre en el entorno de la sede de la asociación O Castro de Baión, con el poste, de madera, caído hacia el recinto de la entidad de montes. Según denuncian vecinos del lugar, la disposición del cable dificulta el paso de camiones y de los autobuses más grandes.

“Pola mañá vén un microbús” y no habría este problema, ya que el vehículo puede pasar y acceder hacia la zona habitual de parada.

No obstante, la cosa se complica a la hora de la salida. Caída las dos de la tarde, “si vén un autobús grande de 44 prazas” y “co cable pendurado, non pode pasar”. Lo mismo ocurre con los camiones de mayor porte.

Hora punta

Así pues, desde hace más de un mes la parada habitual a esta hora se traslada a una ubicación que los vecinos consideran “máis periogosa”, porque se hace en la plena encrucijada de vías al pie de la sede de O Castro, donde también confluye el vial hacia el Hospital do Salnés.

Los residentes ya no saben a dónde llamar. “Chamamos a Emerxencias, á Garda Civil de Vilanova” y también son conocedores de la situación el Concello y el colegio. Pero, por lo pronto, la empresa titular de la línea telefónica no repone el poste ni se ejecuta solución alguna.

Los mismos alertantes temen que el poste termine cayéndose directamente y corte el vial o pueda provocar un accidente, ya que afirman que, poco a poco, está cada vez más tumbado. Por todo ello, urgen que se acometa una solución inminente a esta situación.