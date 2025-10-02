Lago espera que el colector litoral llegue “axiña” y no sea “ineficaz” como Cabanelas

El proyecto permitiría poner fin a los reiterados vertidos en As Patiñas - | Gonzalo Salgado

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ve con buenos ojos el anuncio de la Consellería de Medio Ambiente para retomar el colector e impulsión litoral de las aguas fecales de Vilanova hacia la estación depuradora cambadesa de Tragove. De hecho, hoy recordó que él mismo reiteró en varias ocasiones la necesidad de retomar este proyecto, ante la negativa de Costas del Estado a autorizar el trazado más próximo a la línea litoral. Por ejemplo, en una comunicación enviada a Aguas de Galicia en septiembre del pasado año 2025.

Lago declaró este jueves que “valoro positivamente” que la Xunta recupera este proyecto, una vez que el reciente traspaso de competencias sobre el litoral del Estado hacia la Comunidad Autónoma permite ahora enfrentar actuaciones como esta directamente desde la administración gallega. El anuncio fue hecho público tras una reunión, esta semana, entre la conselleira, Ángeles Vázquez, y el alcalde vilanovés, Gonzalo Durán.

No obstante, Lago cree que “penso que a nosa reiteración por distintas vías desta necesidade tivo moito que ver” también en este desbloqueo.

“Que non sexa só un anuncio”

El regidor cambadés también deseó que “esperamos que non sexa só un anuncio político e se execute axiña” y “sobre todo, que a actuación vaia seguida doutras tendentes a reducir as aportacións de augas limpas á depuradora, non vaia a ocorrer como co bombeo de Cabanelas, onde a mellora do bombeo resultou ineficaz porque non se solventou a causa dos verquidos que non é outra que a entrada de augas pluviais á rede”, concluyó.