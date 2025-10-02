El ciclo provincial ‘Mestre Mateo’ trae diez proyecciones a Vilanova hasta noviembre

Morgade, Durán y Tourís, en la presentación del programa - | cedida

La Diputación de Pontevedra, a través de su ‘Ciclo Mestre Mateo’ de cine gallego, trae a Vilanova de Arousa un total de diez proyecciones durante el mes de octubre y comienzos de noviembre.

La relación de citas fue presentada esta semana en el Ayuntamiento por el teniente de alcalde y diputado provincuial Javier Tourís, junto al regidor, Gonzalo Durán, y la también concejala Nuria Morgade. Se trata de pases de películas y documentales destacados, que se podrán ver en el auditorio municipal Valle-Inclán de O Esteiro.

El primer pase será este viernes 3, con la proyección de varios cortos: ‘Nai’, ‘Véxote’, ‘Pura’, ‘Avetimoloxía’, ‘Sinapse’, ‘Noites de Prata’, ‘Eu Vou Comigo’ y ‘Platónica, Platónica’. Será desde las 20 horas.

El sábado 4 será turno de la película ‘Xustiza Social’, a la misma hora. El domingo 5 se podrá ver la cinta ‘Honeymoon’, a las siete de la tarde.

El documental ‘Aurora’ se pasará el martes 7, a las 16:30 horas, mientras que el titulado ‘Filmei Paxaros Voando’ lo hará el martes 14, en el mismo horario.

La película ‘As Neves’ se podrá ver el miércoles 15, a las 12:30 horas, y el documental ‘Salvaxe’, el viernes 17, a las 11:45. ‘+Cuñados’ se proyectará el domingo 19 a las 19 horas y cerrará el ciclo el documental ‘Prefiero Condenarme’, ya el domingo 2 de noviembre, también a las siete de la tarde.

La Diputación de Pontevedra también traerá a Vilanova de Arousa, para su ‘Semana da Cultura’ este mes, el espectáculo de Teo Cardalda ‘Descubrindo a Valle-Inclán’.