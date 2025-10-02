Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

El ciclo provincial ‘Mestre Mateo’ trae diez proyecciones a Vilanova hasta noviembre

D. A.
02/10/2025 22:46
Morgade, Durán y Tourís, en la presentación del programa
Morgade, Durán y Tourís, en la presentación del programa - | cedida

La Diputación de Pontevedra, a través de su ‘Ciclo Mestre Mateo’ de cine gallego, trae a Vilanova de Arousa un total de diez proyecciones durante el mes de octubre y comienzos de noviembre.

La relación de citas fue presentada esta semana en el Ayuntamiento por el teniente de alcalde y diputado provincuial Javier Tourís, junto al regidor, Gonzalo Durán, y la también concejala Nuria Morgade. Se trata de pases de películas y documentales destacados, que se podrán ver en el auditorio municipal Valle-Inclán de O Esteiro.

El primer pase será este viernes 3, con la proyección de varios cortos: ‘Nai’, ‘Véxote’, ‘Pura’, ‘Avetimoloxía’, ‘Sinapse’, ‘Noites de Prata’, ‘Eu Vou Comigo’ y ‘Platónica, Platónica’. Será desde las 20 horas.

El sábado 4 será turno de la película ‘Xustiza Social’, a la misma hora. El domingo 5 se podrá ver la cinta ‘Honeymoon’, a las siete de la tarde.

El documental ‘Aurora’ se pasará el martes 7, a las 16:30 horas, mientras que el titulado ‘Filmei Paxaros Voando’ lo hará el martes 14, en el mismo horario.

La película ‘As Neves’ se podrá ver el miércoles 15, a las 12:30 horas, y el documental ‘Salvaxe’, el viernes 17, a las 11:45.  ‘+Cuñados’ se proyectará el domingo 19 a las 19 horas y cerrará el ciclo el documental ‘Prefiero Condenarme’, ya el domingo 2 de noviembre, también a las siete de la tarde.

La Diputación de Pontevedra también traerá a Vilanova de Arousa, para su ‘Semana da Cultura’ este mes, el espectáculo de Teo Cardalda ‘Descubrindo a Valle-Inclán’.

Te puede interesar

Cartel de Cuñados, uno de los filmes que se proyectará en el ciclo de cine ‘Mestre Mateo’

Boiro disfruta de nuevo del ciclo de cine ‘Mestre Mateo’ con proyecciones todos los domingos
Fátima Pérez
El proyecto permitiría poner fin a los reiterados vertidos en As Patiñas

Lago espera que el colector litoral llegue “axiña” y no sea “ineficaz” como Cabanelas
Beni Yáñez
El ideal gallego

Orgullo de Festa do Marisco en O Grove: Una cita "ecológica" con el sabor de la Ría de Arousa
Olalla Bouza
El Rey Felipe VI haciendo entrega del Foro La Toja – Josep Piqué

Un nuevo orden mundial focaliza el debate en la VII edición del Foro La Toja
Fátima Pérez