Contratan también la mejora de los bombeos en Treviscoso, por 193.000 euros

Obras en el sistema de bombeo, en imagen de archivo - | GONZALO SALGADO

El segundo de los contratos adjudicados en los últimos días por la Mancomunidade de O Salnés es el referente a la mejora de la infraestructura energética de bombeo para el abastecimiento de agua en la misma planta de Treviscoso.

La Mancomunidade adjudica por 470.000 euros la megaplanta de energía solar para el bombeo de agua Más información

Se trata del suministro de nuevas bombas impulsoras, un contrato que se formalizó con la empresa Enerxías Limpas Pamana SL, de Tui, por importe de 193.000 euros. Este contrato se incluye dentro del mismo paquete inversor que el de las placas fotovoltaicas, completando un total de alrededor de 850.000 euros, aunque tuvo que licitarse por separado debido a la naturaleza de ambas actividades.

También se tramitó por vía de urgencia y deberá estar igualmente ejecutado a mediados de noviembre. La obra se hará al mismo tiempo que la instalación de las placas.