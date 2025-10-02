Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Contratan también la mejora de los bombeos en Treviscoso, por 193.000 euros

Beni Yáñez
02/10/2025 05:30
Obras en el sistema de bombeo, en imagen de archivo
Obras en el sistema de bombeo, en imagen de archivo - | GONZALO SALGADO

El segundo de los contratos adjudicados en los últimos días por la Mancomunidade de O Salnés es el referente a la mejora de la infraestructura energética de bombeo para el abastecimiento de agua en la misma planta de Treviscoso. 

La instalación alimentará el complejo de tratamiento y bombeo de Treviscoso

La Mancomunidade adjudica por 470.000 euros la megaplanta de energía solar para el bombeo de agua

Más información

Se trata del suministro de nuevas bombas impulsoras, un contrato que se formalizó con la empresa Enerxías Limpas Pamana SL, de Tui, por importe de 193.000 euros. Este contrato se incluye dentro del mismo paquete inversor que el de las placas fotovoltaicas, completando un total de alrededor de 850.000 euros, aunque tuvo que licitarse por separado debido a la naturaleza de ambas actividades. 

También se tramitó por vía de urgencia y deberá estar igualmente ejecutado a mediados de noviembre. La obra se hará al mismo tiempo que la instalación de las placas.

Te puede interesar

El ideal gallego

El libre marisqueo en las “otras zonas” arranca con mínima presencia de embarcaciones
Fátima Frieiro
El elemento dañado amenaza con terminar de caerse en un margen de la calzada

Un poste tumbado y un cable obligan a cambiar una parada de bus escolar con más riesgo
Beni Yáñez
Congalsa y Ambar unidos en colaboración

Congalsa refuerza su apoyo a Ambar a través del nuevo portal electrónico de la entidad
Fátima Pérez
Se trata de una iniciativa de las concejalías de Servicios Sociales y de Educación

Sanxenxo impulsa un programa educativo contra la violencia de género entre escolares
Fátima Pérez