Ribadumia concluye la formación para poder crear su Mesa Contra la Violencia de Género

El salón de Plenos del Concello de Ribadumia acogió hoy la segunda sesión formativa para la próxima implantación de la mesa Local de Coordinación Contra la Violencia de Género. Con ello se completa “o ciclo de formación que permite dar un paso decisivo cara á creación deste novo recurso no municipio”, valoran desde el Concello. El Ayuntamiento fue seleccionado por la Consellería de Política Social e Igualdade, a través de la Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, dentro del acuerdo de colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias, para integrar la red gallega de entidades locales comprometidas en la lucha contra este tipo de violencia.

“Co remate desta formación, Ribadumia sitúase máis preto da constitución oficial da súa Mesa Local de Coordinación, un espazo de traballo conxunto que reforzará a prevención, detección, atención e seguimento dos casos, poñendo no centro a protección”, indican.

A la formación asistieron el alcalde y miembros de la Corporación, personal técnico municipal, representantes del centro de salud, del ámbito deportivo, de las ANPA, y la jefa de la Unidad de Violencia de Género contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno.