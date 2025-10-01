Mi cuenta

O Salnés

La Mancomunidade adjudica por 470.000 euros la megaplanta de energía solar para el bombeo de agua

El contrato se formalizó ayer con la mercantil santiaguesa Montaxes Eléctricas Noroeste SL

Beni Yáñez
01/10/2025 05:50
La instalación alimentará el complejo de tratamiento y bombeo de Treviscoso -

La Mancomunidade de O Salnés ha adjudicado ya la creación de la anunciada megaplanta de energía solar para alimentar el bombeo de agua potable a la comarca, a través de la planta de tratamiento o ETAP de Treviscoso.

El contrato se adjudicó en los últimos días y se formalizó ayer mismo con la firma santiaguesa Montaxes Eléctricas Noroeste SL, por un importe de 470.000 euros. El procedimiento se hizo en tiempo récord, alrededor de mes y medio, tras su salida a licitación a mediados de agosto, por trámite urgente.

Presupuestada inicialmente en 574.406 euros, se enmarca en un proyecto más amplio para incrementar la eficiencia energética y la mejora del sistema de abastecimiento a la comarca, completando una inversión total que ronda los 850.000 euros y que también incluye otros frentes, como la instalación de un nuevo sistema de bombeo, con dispositivos impulsores más potentes.

Se prevé instalar unas 1.130 placas solares con una potencia de 575 vatios pico (Wp) cada una —649,75 kilovatios pico en total y una producción anual estimada de 886.602 kilovatios hora—, así como la incorporación de un sistema de monitorización para supervisar la producción y optimizar el consumo energético de la estación de bombeo.

Financiación

En cuanto a la financiación de  estas actuaciones, la Mancomunidade de O Salnés dispone de una ayuda de 428.694 euros de la Xunta de Galicia, concedida a través del Fondo de Cooperación Local. Justamente, los plazos de cumplimiento de esta ayuda fueron una de las causas para intentar apurar al máximo la licitación, ya que, para evitar el riesgo de perder dichos fondos, la actuación debe estar ejecutada y justificada antes del 15 de noviembre. Previamente a la licitación por vía de urgencia ya se habían adquirido los terrenos necesarios y solicitado los informes sectoriales necesarios para poder desarrollar la obra.

Con la creación de la conocida como megaplanta solar en las instalaciones de Treviscoso, la entidad supramunicipal estima que se alcanzará un ahorro de 185.818 euros al año. La actuación incluirá además un sistema de gestión mediante un algoritmo que optimizará su funcionamiento con el objetivo de alcanzar la independencia energética. Asimismo, se estima que se reducirá el consumo energético en un 36%, las emisiones en un 36,08% y el coste por metro cúbico de agua bombeada en un 32%. La Mancomunidade estima recuperar o amortizar la inversión total, que se reduce gracias a la ayuda de la Xunta, en poco más de dos años.

