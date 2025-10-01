El traspaso de competencias del litoral hace avanzar la impulsión a la EDAR de Tragove desde Vilanova

La conselleira, reunida con el regidor y el teniente de alcalde - | cedida

La Xunta y el Concello de Vilanova avanzan en el proyecto para una nueva impulsión de aguas residuales hacia la depuradora o EDAR de Tragove en Cambados.

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde, Gonzalo Durán, se reunieron ayer para abordar el proyecto. La titular del departamento autonómico le trasladó al regidor que, toda vez que la Xunta comenzó a gestionar plenamente el litoral el pasado 1 de julio tras el último traslado de competencias desde Madrid, Augas de Galicia prevé tener concluida la tramitación del proyecto la próxima semana, “dando solución, así, á situación actual”, afirman, con vertidos o alivios frecuentes de la red en plena costa. El regidor, por su parte, expresó su preocupación por el problema generado para la sustitución de los colectores ante la negativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al no autorizar esta actuación.

“Trátase dun proxecto de gran relevancia para a contorna, tanto pola súa dimensión económica como social, dada a melloría que suporá para a calidade ambiental das augas da Ría de Arousa e do servizo de saneamento dispensado á veciñanza”, concluyen desde la Xunta de Galicia