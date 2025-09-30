Meis prevé licitar este año la gestión de la guardería al expirar el contrato

Una sesión plenaria anterior - Gonzalo Salgado

Meis estrenó este año la nueva reforma de la Escola Infantil, tras una inversión de alrededor de medio millón de euros, cuyo grueso fue financiado a través de la Diputación. No obstante, el contrato de la actual concesionaria ha expirado y está prorrogado. Por ello, el Concello trabaja ya en la redacción de los pliegos para poder sacar a licitación el servicio.

Así lo explicó la alcaldesa, Marta Giráldez, en el Pleno celebrado ayer. La regidora recalcó que ha mantenido contactos esta misma semana con la actual prestadora del servicio, que se ha comprometido a detallar al Concello los costes de personal, tras acumular retrasos en remitir dicha información en plazo.

De hecho, la nueva secretaria municipal —tras la jubilación de la anterior en este mes de septiembre— está ya trabajando en ello, según avanzó Giráldez.

Proyecto en la PO-300

Uno de los puntos del día más importantes de la sesión fue la aprobación del proyecto para sustituir las actuales aceras de la antigua PO-300, desde el centro de salud hasta el núcleo de O Pazo, por sendas peatonales accesibles, además de crear una zona de plataforma única con medidas de reducción y calmado de tráfico –limitación a 30 kilómetros por hora– en el entorno del núcleo de Zacande, que pretende humanizarse.

Punto que se aprobó por unanimidad de la Corporación, al ser un requisito indispensable para justificar la ayuda de la Diputación, en el marco del Plan Ágora, para la redacción del proyecto.

Cabe subrayar que el ambicioso proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de más de 2.950.000 euros. Importe considerable, que tratará de conseguirse desgranando la actuación en diferentes partes para concurrir a líneas de financiación por parte de otras administraciones, como la Xunta o la Diputación.

Asimismo, el proyecto incluye también el soterramiento del cableado y la renovación de las redes de saneamiento y pluviales; además del arbolado de la zona y la dotación de nuevo mobiliario.

Hermanamiento

De igual modo, se aprobó el expediente para el hermanamiento entre las localidades de Meis y Cangas de Narcea, motivado por la tradición vitivinícola que une a ambos municipios.

Poco debate se produjo en una sesión en que los escasos intercambios de palabras llegaron con las modificaciones de crédito, para insuflar fondos a las partidas del SAF y de festejos. La portavoz popular, Marta Lucio, acusó al gobierno de realizar una “mala previsión”, algo que Giráldez achacó al “burato de 300.000 euros” que provoca el SAF y la Escola Infantil en las arcas.