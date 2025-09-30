Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

La Escuela de Teatro de A Illa abre plazo de inscripción para los grupos juvenil y adulto

D. A.
30/09/2025 19:03
Ensayo del colectivo, en una imagen de archivo
Ensayo del colectivo, en una imagen de archivo -

El Concello de A Illa pone en marcha, un año más, un nuevo curso de la Escuela de Teatro Municipal, “unha iniciativa consolidada que ten como obxectivo fomentar as artes escénicas entre a veciñanza de todas as idades”, valoró hoy el teniente de alcalde, Manuel Suárez.

Las clases comenzarán el jueves 9 de octubre y se abre ya el plazo de inscripción para los dos grupos: juvenil y adulto. El primero, dirigido a menores de 17 años, se reunirá los jueves a las 19 horas. El segundo, de 17 años en adelante, lo hará el mismo día, pero media hora más tarde.

Las personas interesadas en formar parte de esta iniciativa deberán realizar una inscripción previa.

La formalización de la matrícula podrá realizarse directamente en las dependencias del Ayuntamiento o bien en los propios locales del multiusos y auditorio, en los días y horarios establecidos para las clases. También se puede obtener más información en el número de teléfono 608 284 489.

“Esta escola suponse unha oportunidade única para descubrir e desenvolver as habilidades actorais nun ambiente didáctico e de grupo, contribuíndo ao enriquecemento cultural da Arousa”, añade el edil nacionalista.

Te puede interesar

El ideal gallego

La oposición tumba en el Pleno la propuesta de dedicación parcial para la edil de Turismo
Fátima Pérez
El alcalde, Jacobo Pérez, exponiendo su visión de la Variante

Caldas contrata un estudio de ingeniería para la parte técnica de las alegaciones de la Variante
Fátima Pérez
Un momento de la presentación del evento, hoy en A Senra

Veteranos del Sisán, Castrelo y La Gomera se medirán en favor de niños con largas enfermedades
Beni Yáñez
La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García

El PSOE busca apoyos en el pleno para instar a la Xunta a arreglar desperfectos en colegios
Fátima Frieiro