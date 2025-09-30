La Escuela de Teatro de A Illa abre plazo de inscripción para los grupos juvenil y adulto

Ensayo del colectivo, en una imagen de archivo -

El Concello de A Illa pone en marcha, un año más, un nuevo curso de la Escuela de Teatro Municipal, “unha iniciativa consolidada que ten como obxectivo fomentar as artes escénicas entre a veciñanza de todas as idades”, valoró hoy el teniente de alcalde, Manuel Suárez.

Las clases comenzarán el jueves 9 de octubre y se abre ya el plazo de inscripción para los dos grupos: juvenil y adulto. El primero, dirigido a menores de 17 años, se reunirá los jueves a las 19 horas. El segundo, de 17 años en adelante, lo hará el mismo día, pero media hora más tarde.

Las personas interesadas en formar parte de esta iniciativa deberán realizar una inscripción previa.

La formalización de la matrícula podrá realizarse directamente en las dependencias del Ayuntamiento o bien en los propios locales del multiusos y auditorio, en los días y horarios establecidos para las clases. También se puede obtener más información en el número de teléfono 608 284 489.

“Esta escola suponse unha oportunidade única para descubrir e desenvolver as habilidades actorais nun ambiente didáctico e de grupo, contribuíndo ao enriquecemento cultural da Arousa”, añade el edil nacionalista.