Impex desembarcará en el polígono de Baión tras el incendio de Rubiáns

Labores de extinción del fuego que devoró la antigua nave, el pasado mes de agosto - | Gonzalo Salgado

Impex Europa, la firma que comercializa el conocido Ratibrom, desembarcará próximamente en el polígono industrial de Baión, en Vilanova de Arousa, después del incendio que destruyó sus instalaciones en Rubiáns, el pasado mes de agosto.

La entidad que gestiona la adjudicación de parcelas en el citado parque industrial vilanovés, Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), confirmó hoy esta operación. Su consejo de administración, reunido este martes, aprobó por unanimidad la adjudicación de tres parcelas, una en el polígono de Cee y dos en Vilanova de Arousa.

La compañía líder en España y Portugal en la fabricación y suministro de raticidas y sus derivados adquiere nada menos que la totalidad de la manzana dos del parque, lo que supone un total de diez parcelas y 18.585 metros cuadrados. La firma vilagarciana había tanteado otras opciones previas, como la nave de Cuca en Vilaxoán, que sigue en venta, aunque responsables de la empresa confirmaron a este Diario que, visitadas aquellas instalaciones, no se ajustaban a lo que estaban buscando. En Baión adquieren así una importante cantidad de suelo, en una ubicación no demasiado lejana a la antigua planta de Rubiáns y con acceso a las mismas vías de comunicación próximas.

Más operaciones

En el mismo consejo de administración de SEA se adjudicó también otro terreno en el parque industrial de Baión, en este caso, a la sociedad limitada Distribución Industrial M. Coello. La mercantil, especializada en la distribución y comercialización multimarca de productos industriales, se hace con una superficie de 3457 metros cuadrados.

Finalmente, en Cee, el consejo de administración dio luz verde a la empresa Promociones Inmobiliarias Ramírez, que adquiere una parcela de 4469 metros cuadrados.

Beatriz Sestayo, gerente de SEA, destacó hoy tras el consejo de administración “nuestra firme voluntad para seguir mejorando las condiciones para que nuevas empresas sigan implantándose en Galicia, porque eso repercute directamente en la creación de puestos de trabajo, uno de los objetivos que perseguimos en SEA”, valoró.