La Xunta consolida 23 plazas públicas de atención residencial a mayores en Ribadumia

Una residencia de Ribadumia, en una imagen de archivo - Cedida

El Consello da Xunta autorizó el inicio de los trámites para la licitación del contrato de reserva y ocupación de 298 plazas de atención residencial para personas mayores. La duración inicial del contrato es de dos años, hasta diciembre de 2017, y se podrá prorrogar hasta un máximo de cinco, siendo el presupuesto base de licitación de 15,8 millones y el valor estimado del contrato —teniendo en cuenta su plazo máximo con prórrogas— de 47,5 millones.

El objetivo del contrato es la consolidación de la red pública residencial, ya que no se trata de la creación de nuevas plazas, sino del mantenimiento de las ya contratadas. En el caso de Ribadumia son 23 plazas, que son las únicas incluidas en el contrato en la comarca de O Salnés. Tras la autorización del Consello da Xunta, se publicará el anuncio de licitación en la plataforma de contratos públicos de Galicia y en el DOUE y se concederá un plazo de treinta días naturales para la presentación de ofertas.

Las entidades licitadoras deberán estar inscritas en el Registro Unificado de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales (Ruepss) o registro equivalente, además de disponer de centros situados en los concellos a los que se dirige este contrato de reserva y ocupación de plazas.