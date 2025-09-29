Vilanova celebra el fin de vendimia con comida y concurso en honor a San Miguel das Uvas

Los más jóvenes se convirtieron en protagonistas en el concurso de vendimia | Gonzalo Salgado

San Miguel das Uvas regresó ayer al entorno del Pazo de Rúa Nova, en la parroquia de András, para celebrar el fin de una campaña de vendimia exitosa, recuperando una longeva tradición, desaparecida del calendario festivo y que regresó al municipio durante el pasado año, como iniciativa del propio Concello. Un testigo que cogió este año en la organización una comisión de fiestas, que programó dos jornadas de celebraciones que dieron ayer el pistoletazo de salida.

Así, la parroquia recuperó esta tradicional celebración con los más pequeños como parte de los protagonistas bajo las parras del lugar, al participar en un concurso de vendimia que estuvo dotado con 100 euros para el primer premio, un lote de vino y conservas para el segundo y una botella de vino ‘Rúa Nova’ para el tercer clasificado en un día de celebración, especialmente, para los viticultores. Tras la divertida prueba, que constató que también hay buen relevo generacional para el sector en la comarca, se produjo una concurrida comida de confraternidad, en la que no faltó el pulpo, la carne ó caldeiro y el buen vino. No fue preciso la extensa carpa que había preparado la comisión, puesto que ayer el sol pegó fuerte, lo que permitió a los asistentes disfrutar de una larga sobremesa, amenizada por la música del grupo M80.

Las celebraciones continuarán mañana con una misa solemne cantada, a las 19 horas, que está programada, en principio, en el interior de la capilla de San Miguel.

Conflicto por el pazo

Cabe recordar que una facción de la familia descendiente de Valle-Inclán, pugna por el uso y titularidad de varios de los espacios del pazo, incluida la capilla. Una parte cedió el uso de este espacio al Ayuntamiento de forma indefinida para la celebración de actos religiosos y culturales, pero la otra defiende que al no haberse producido consenso esta cesión debe quedar sin efecto.

Una polémica que el año pasado propició que, finalmente, la misa tuviese que celebrarse frente al pazo y no en el interior de la capilla de San Miguel.