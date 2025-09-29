O Salnés refuerza la promoción del Camiño a través de A Mochila da Luz

Peregrinos en A Illa - Mónica Ferreirós

La Mancomunidade do Salnés consolida un año más su colaboración con la Asociación A Mochila da Luz, en el marco de las acciones impulsadas para la desestacionalización turística del Xeodestino Salnés, con financiación de la Axencia de Turismo de Galicia.

Durante este año, la Asociación A Mochila da Luz ha desempeñado un papel esencial en el apoyo a los peregrinos que recorren el Camiño Portugués, ofreciendo información personalizada, apoyo logístico y asesoramiento sobre rutas, recursos turísticos, alojamientos, actividades complementarias, traslados en barco y servicios. Solo en temporada alta se alcanzaron picos de hasta 600 peregrinos atendidos al día, mientras que el promedio entre los meses de mayor actividad, de marzo a septiembre, se situó en unos 500 peregrinos diarios.

Así, con el fin de reforzar el impacto visual y promocional, la Mancomunidade do Salnés ha realizado la rotulación exterior de la oficina de la asociación en Arcade, instalando lonas con imágenes de las rutas y recursos de la comarca, así como códigos QR de acceso directo a la web comarcal. La colaboración incluye también la distribución de material promocional en varios idiomas (inglés, portugués, alemán, francés y español).