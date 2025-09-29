Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

O Salnés refuerza la promoción del Camiño a través de A Mochila da Luz

La Mancomunidade trata de impulsar la Variante Espiritual y la Ruta del Padre Sarmiento

A. Louro
29/09/2025 22:25
Peregrinos en A Illa
Peregrinos en A Illa - Mónica Ferreirós

La Mancomunidade do Salnés consolida un año más su colaboración con la Asociación A Mochila da Luz, en el marco de las acciones impulsadas para la desestacionalización turística del Xeodestino Salnés, con financiación de la Axencia de Turismo de Galicia. 

Durante este año, la Asociación A Mochila da Luz ha desempeñado un papel esencial en el apoyo a los peregrinos que recorren el Camiño Portugués, ofreciendo información personalizada, apoyo logístico y asesoramiento sobre rutas, recursos turísticos, alojamientos, actividades complementarias, traslados en barco y servicios. Solo en temporada alta se alcanzaron picos de hasta 600 peregrinos atendidos al día, mientras que el promedio entre los meses de mayor actividad, de marzo a septiembre, se situó en unos 500 peregrinos diarios. 

Así, con el fin de reforzar el impacto visual y promocional, la Mancomunidade do Salnés ha realizado la rotulación exterior de la oficina de la asociación en Arcade, instalando lonas con imágenes de las rutas y recursos de la comarca, así como códigos QR de acceso directo a la web comarcal. La colaboración incluye también la distribución de material promocional en varios idiomas (inglés, portugués, alemán, francés y español).

Te puede interesar

El ideal gallego

Meis prevé licitar este año la gestión de la guardería al expirar el contrato
A. Louro
El Partido Popular y el PBBI momentos antes del Pleno ordinario y tras anunciar su moción de censura

Terremoto político en Ribeira: PP y PBBI rompen el tripartito y presentan una moción de censura
Fátima Pérez
Mariola Sampedro, portavoz del PP de Ribeira

Mariola Sampedro: “Deixando de lado calquera problema do pasado, estamos contentos de poder unirnos”
Fátima Pérez
Luis Pérez Barral, alcalde de Ribeira

Luis Pérez Barral: “A moción é unha operación bochornosa que pensa só en intereses particulares”
Fátima Pérez