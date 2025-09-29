Proyectan el acondicionamiento de las zonas de cuarentena y maternidad de la perrera de Armenteira

Una visita del presidente de la Diputación, Luis López, y de la Xunta, Alfonso Rueda, a las instalaciones | Mónica Ferreirós

La Diputación de Pontevedra acometerá, con una inversión de 24.623 euros, el acondicionamiento de las zonas de cuarentena y maternidad del centro de acogida y protección de animales (CAAN) provincial, situado en el lugar de O Busto, en la parroquia de Armenteira, en Meis, para prestar el servicio de regida de animales domésticos abandonados en los concellos con una población inferior a 50.000 habitantes.

Estas zonas —maternidad y cuarentena— presentan un deterioro importante por el paso del tiempo, por lo que urge su acondicionamiento. Por ello, el gobierno provincial pretende llevar a cabo un saneado de las parcelas y suelos de estas zonas para protegerlas de las humedades, de la corrosión y otros daños ambientales, así como aplicarles un revestimiento de alta calidad para obtener una mayor durabilidad.

Trabajos en profundidad

En concreto, este acondicionamiento incluirá la limpieza con medios mecánicos de paredes y suelos, la suministración y aplicación de una mano de imprimación “epoxi” de dos componentes y la suministración y aplicación de revestimiento de alta calidad a base de dos manos de pintura de poliuretano de dos componentes.

En cuanto al plazo de ejecución de los trabajos, se estima en unos 45 días laborales, ya que luego se tendrá que realizar por fases para garantizar la reubicación y bienestar de los animales presentes en el centro.

Las empresas tienen de plazo hasta el 10 de octubre para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de Contratos del Estado. Las instalaciones del CAAN se sitúan en una parcela cedida por la Comunidad de Montes Vecinales de Chan da Fonte y cuentan con una superficie construida de 1.505,5 metros cuadrados, divididos en zonas de cuarentena, maternidad y zona clínica.