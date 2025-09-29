Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Meaño adquirirá un camión de basura para acceder a calles estrechas por 55.000 euros

El Concello saca a adjudicación la compra de este equipamiento 

A. Louro
29/09/2025 00:40
Un camión satélite, en una imagen de archivo
Un camión satélite, en una imagen de archivo | Cedida

El Concello de Meaño sacó a licitación la adquisición de un camión satélite para el servicio de recogida de residuos. El objetivo es el de contar con un vehículo que permita el acceso a aquellas zonas, viales y calles más estrechas del municipio, a las que no llega el camión de recogida habitual, para poder así ofrecer un mejor servicio y más cómodo al vecindario. El contrato cuenta con un presupuesto base de 54.958 euros, financiado con 32.000 euros por la Xunta de Galicia.

En cuanto a las condiciones, el nuevo camión satélite —que será de segunda mano— debe contar con cabina abatible, sistema antibloqueo ABS y estabilidad ESP, una masa máxima de 3.500 kilogramos y un kilometraje máximo de 19.000 kilómetros. Asimismo, debe tener capacidad para tres ocupantes, aire acondicionado, radio con Bluetooth o una potencia de entre 125 y 130 caballos de vapor, entre otras características. Además, tiene que contar con el certificado de ITV correspondiente e impuestos abonados y deberá ser entregado, como fecha límite, el 15 de octubre. En cuanto a su rotulación, deberá incluir el logotipo de la Xunta y el escudo del Concello de Meaño, cuyos gastos correrán a cargo del adjudicatario.

Las empresas tienen de plazo para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica Silex hasta el 10 de octubre. En cuanto a los criterios de adjudicación, el menor precio ofertado se valorará hasta un máximo de 85 puntos y la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 15 puntos. 

Te puede interesar

El ideal gallego

Moción de censura en Ribeira: PP y PBBI se alían y dinamitan el tripartito
Fátima Frieiro
Alberto Varela y Xabier Rodríguez tras la firma del acuerdo en Ravella

Alianza socialista-nacionalista para sacar adelante el Presupuesto de Vilagarcía
Fátima Frieiro
Los más de 3.500 kilos de cocaína incautados durante el operativo

Golpe histórico al narcotráfico en Galicia con 3,6 toneladas de cocaína incautada y 14 detenidos
Fátima Pérez
La campaña se inició en centros de mayores como el de Servisenior, en Vilagarcía

Los mayores de O Salnés se blindan contra la gripe
Fátima Frieiro