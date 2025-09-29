Meaño adquirirá un camión de basura para acceder a calles estrechas por 55.000 euros

Un camión satélite, en una imagen de archivo | Cedida

El Concello de Meaño sacó a licitación la adquisición de un camión satélite para el servicio de recogida de residuos. El objetivo es el de contar con un vehículo que permita el acceso a aquellas zonas, viales y calles más estrechas del municipio, a las que no llega el camión de recogida habitual, para poder así ofrecer un mejor servicio y más cómodo al vecindario. El contrato cuenta con un presupuesto base de 54.958 euros, financiado con 32.000 euros por la Xunta de Galicia.

En cuanto a las condiciones, el nuevo camión satélite —que será de segunda mano— debe contar con cabina abatible, sistema antibloqueo ABS y estabilidad ESP, una masa máxima de 3.500 kilogramos y un kilometraje máximo de 19.000 kilómetros. Asimismo, debe tener capacidad para tres ocupantes, aire acondicionado, radio con Bluetooth o una potencia de entre 125 y 130 caballos de vapor, entre otras características. Además, tiene que contar con el certificado de ITV correspondiente e impuestos abonados y deberá ser entregado, como fecha límite, el 15 de octubre. En cuanto a su rotulación, deberá incluir el logotipo de la Xunta y el escudo del Concello de Meaño, cuyos gastos correrán a cargo del adjudicatario.

Las empresas tienen de plazo para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica Silex hasta el 10 de octubre. En cuanto a los criterios de adjudicación, el menor precio ofertado se valorará hasta un máximo de 85 puntos y la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 15 puntos.