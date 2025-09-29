András celebra con misa de campaña San Miguel y deja la polémica en segundo plano

La ceremonia se celebró en una carpa - Gonzalo Salgado

La parroquia vilanovesa de András despidió esta tarde una longeva tradición, San Miguel das Uvas, que regreso el año pasado al calendario festivo no ausente de polémica, por elegir la capilla del Pazo de Rúa Nova como escenario para la misa solemne. Una facción de la familia propietaria defiende que la propiedad es indivisa y que para la cesión de uso de los espacios, como el caso de la capilla, tiene que realizarse por consenso entre las partes. La otra, que todavía conserva el apellido Valle, defiende que la Justicia ampara la propiedad y cedió estas instalaciones al Ayuntamiento para su uso.

Ahí radica una polémica que el año pasado se convirtió en pancartas por parte del copropietario afectado contra el Concello y el alcalde, Gonzalo Durán. Protestas y pancartas de las que este año no hubo rastro durante la jornada de lunes, excepto a algunas miradas y grabaciones desde el interior de este pazo.

La puerta de la capilla, sin embargo, no se abrió esta vez —como si pasó el pasado año— y volvió a celebrarse una misa de campaña frente al histórico inmueble, que sirvió de inspiración a Ramón María del Valle-Inclán, especialmente en su obra “Romance de lobos”.

Así, con la decisión “salomónica” adoptada por el párroco en el año anterior —donde la tensión era evidente— se volvió a producir este año y la celebración religiosa no se produjo en el interior de la capilla de San Miguel. Allí, ya con la polémica en segundo plano, los feligreses y vecinos pudieron clausurar las fiestas de fin de vendimia en honor a San Miguel das Uvas, que, tras su regreso triunfal, parece que llegó al calendario festivo vilanovés con vocación de permanencia.