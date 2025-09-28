O Salnés sumó 2.000 plazas de vivienda turística en los últimos cuatro meses

Un edificio de viviendas turísticas en el centro de Vilagarcía| Mónica Ferreirós

El potencial turístico de O Salnés convierte a la comarca en el destino con más plazas de alojamiento de toda Galicia. En total, registra 60.965 camas (cerca de la suma de las siete ciudades más grandes de Galicia), de las que cerca de la mitad —29.331— corresponden a viviendas turísticas, distribuidas en 5.410 pisos de estas características. Un tipo de alojamiento cuya progresión está resultando imparable en la comarca. Así, en los últimos cuatro años —según los datos aportados por la Mancomunidade— sumó más de 12.000 de estas plazas y solo desde el mes de marzo fueron 2.000 más.

Un incremento que desde la entidad supramunicipal ven como una “oportunidade” pero también reconocen que existe la necesidad de realizar un análisis pormenorizado, especialmente en zonas tensionadas, para evaluar posibles regulaciones que garanticen el acceso a la vivienda. No obstante, el presidente comarcal, David Castro, recalca que las viviendas turísticas son “necesarias”, especialmente para “concellos pequenos” donde hay escasa infraestructura, como Ribadumia o Meis que registran más de 1.500 plazas de este tipo.

“Soporte económico”

Así, Castro valoró también medidas como las emprendidas por el Gobierno central de retirar 423 viviendas turísticas de las plataformas digitales y encomendó a las administraciones a “medir as consecuencias de estas normas”, puesto que este tipo de alojamientos “supoñen un supòrte económico moi importante para moitas familias” y contribuyen “ao crecemento de moitos concellos rurais e das súas posibilidades”.