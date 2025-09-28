O Salnés sumó 2.000 plazas de vivienda turística en los últimos cuatro meses
Las camas de este tipo de alojamientos suponen ya cerca de la mitad del total de establecimientos que ofrece la comarca
El potencial turístico de O Salnés convierte a la comarca en el destino con más plazas de alojamiento de toda Galicia. En total, registra 60.965 camas (cerca de la suma de las siete ciudades más grandes de Galicia), de las que cerca de la mitad —29.331— corresponden a viviendas turísticas, distribuidas en 5.410 pisos de estas características. Un tipo de alojamiento cuya progresión está resultando imparable en la comarca. Así, en los últimos cuatro años —según los datos aportados por la Mancomunidade— sumó más de 12.000 de estas plazas y solo desde el mes de marzo fueron 2.000 más.
Un incremento que desde la entidad supramunicipal ven como una “oportunidade” pero también reconocen que existe la necesidad de realizar un análisis pormenorizado, especialmente en zonas tensionadas, para evaluar posibles regulaciones que garanticen el acceso a la vivienda. No obstante, el presidente comarcal, David Castro, recalca que las viviendas turísticas son “necesarias”, especialmente para “concellos pequenos” donde hay escasa infraestructura, como Ribadumia o Meis que registran más de 1.500 plazas de este tipo.
“Soporte económico”
Así, Castro valoró también medidas como las emprendidas por el Gobierno central de retirar 423 viviendas turísticas de las plataformas digitales y encomendó a las administraciones a “medir as consecuencias de estas normas”, puesto que este tipo de alojamientos “supoñen un supòrte económico moi importante para moitas familias” y contribuyen “ao crecemento de moitos concellos rurais e das súas posibilidades”.
La provincia fue líder en ocupación en Galicia en verano e incrementó un 4,25% el turismo extranjero
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, aprovechó ayer en conmemoración del Día Mundial del Turismo, para hacer balance de un verano que “volver ser un auténtico éxito” para Rías Baixas, que volvió a ser líder en ocupación en Galicia y registró un incremento del 4,25% en el turismo internacional. En este sentido, más de 210.200 turistas llegaron desde otros países hasta la provincia, según los datos de la Diputación. Un aumento del visitante internacional que “demostra que as Rías Baixas son cada vez máis atractivas para os turistas de fóra de España”, subrayó López, que destacó también que un total de 78.058 peregrinos recorrieron este verano alguna de las variantes del Camiño de Santiago, que eligen mayoritariamente el Camiño Portugués.
Así pues, el presidente provincial recalcó el “bo momento” que atraviesa el turismo en la provincia, que vinculó con el “bo facer dos profesionais do sector”. Además, el informe de las oficinas de turismo indica que el 58,44% de los visitantes que llegaron este verano a las Rías Baixas lo hicieron por primera vez.