O Salnés se acerca al millón de turistas en un verano con estancias más largas

La Mancomunidade presentó los datos turísticos de la temporada estival| Gonzalo Salgado

La temporada estival volvió a ser de récord en la comarca de O Salnés. La Mancomunidade ha vuelto a realizar, por tercer año consecutivo, mediciones usando el big data a través de la operadora Orange, que capta datos a través de las conexiones a las antenas de telefonía para calcular el impacto turístico. Unos datos que permiten a la entidad supramunicipal evaluar la evolución del sector en la comarca, su estabilidad y las posibilidades de mejora. Una progresión que ha permitido a la comarca, por primera vez, batir la marca de 907.000 turistas durante los meses de junio, julio y agosto, lo que acerca a O Salnés a la cifra del millón de viajeros, a falta de contabilizar los datos de septiembre.

Lo cierto es que ya hace años que desde la Mancomunidade apuntan a que se ha tocado techo en la temporada estival y, de hecho, la intención es la de atraer más visitantes en la temporada baja. “En verano no queremos crecer más”, apuntó el gerente de la entidad, Ramón Guinarte, en el acto de presentación de los datos, que mostraron un nuevo récord en junio y julio. El primer mes, la comarca recibió a 178.465 turistas —aquellos que pernoctaron en algún concello durante su viaje— y 408.621 visitantes. Un crecimiento de un 36% con respecto al año 2022 que demuestra el crecimiento turístico en O Salnés fuera de la temporada alta.

Un incremento que también se constató en julio, donde se batieron todos los registros con 311.308 turistas (un 15,78% más que en 2022) y 628.294 visitantes únicos. Unos datos sin precedentes que sufrieron un pequeño frenazo en agosto, en el que, aunque volvieron a registrarse datos positivos, recibió a 417.210 turistas (13.000 menos que en 2024) y 794.435 visitantes únicos.

Una situación que se vio motivada por un frenazo producida en la segunda quincena del mes de agosto. Circunstancia que desde la Mancomunidade vincularon a la oleada de incendios que asolaron a Ourense y Castilla y León que, entre otras circunstancias, provocó la cancelación de trenes desde Madrid. Además, dificultó el desplazamiento en vehículos por estas zonas, produciéndose un descenso importante de viajeros procedientes de estas zonas.

Estancia media más alta

Sin embargo, los datos que maneja la Mancomunidade van mucho más allá que la medición del volumen de visitantes que recibe la comarca, sino también cuánto se quedan en ella y de dónde proceden. Así, durante estos meses estivales se alcanzó una estancia media de 4,21 noches por turista, alcanzando incluso las 4,61 noches en agosto. También la ocupación arrojaría datos muy positivos, con un 97% en agosto y un 71,27% en julio, en caso de tener como referencia las 60.965 plazas de alojamiento con las que cuenta la comarca. Una cifra que muestra el importante potencial turístico de O Salnés y que iguala a la suma de las camas con las que cuentan las siete ciudades más importantes de Galicia: Vigo, Santiago de Compostela, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense y Ferrol.

Una alta ocupación que representa también uno de los objetivos ante el impacto económico que supone. Cabe recordar que la Mancomunidade trabaja también en conocer el retorno que deja el turismo de forma directa en la comarca. De hecho, la estimación inicial cifraba en 496 millones de euros el retorno en el pasado ejercicio de 2024.

Turismo de proximidad

En cuanto a la procedencia de los viajeros, el turismo nacional continúa siendo el pilar fundamental del modelo de O Salnés, con una presencia superior al 85% en los meses de verano. Así, las provincias de Pontevedra y A Coruña continúan como los mayores emisores, seguidas por cerca de Madrid, Ourense, Astuarias, Barcelona y León.

También se registra una evolución consolidada en el turismo internacional, con un peso relativo todavía moderado (10-12%) pero que desde la Mancomunidade ven como clave para conseguir el ansiado objetivo de la desestacionalización, con un perfil de visitante muy rrentable. Así, Reino Unido y Portugal siguen siendo los principales emisores, desbancando a Alemania y Francia, que en el mes de agosto recuperaron algo sus cifras. Asimismo, también se vislumbra un fuerte crecimiento de los visitantes italianos, muy vinculados a las rutas Xacobeas. Un tipo de turismo que se trata también de incentivar a través de la Variante Espiritual del Camiño Portugués o la Ruta del Padre Sarmiento, que dejan unos 30.000 turistas anuales en O Salnés.

Otro de los mercados objetivos es el chino, que viaja fuera de la temporada estival, precisamente el objetivo principal que se persigue desde la Mancomunidade do Salnés.

A la espera de los efectos de la marcha de Ryanair El mercado internacional es uno de los objetivos prioritarios de la Mancomunidade para la desestacionalización, pero la reducción de las operaciones de la aerolínea Ryanair en los aeropuertos españoles, como es el caso de Santiago de Compostela, supone un desafío para el destino de O Salnés. En este sentido, esperan contar para el próximo año con datos que constaten el efecto que esta medida supondrá para la comarca, ya que actualmente lo ven como una “barrera muy importante” para potenciar más llegadas de viajeros, que permitan de algún modo reducir la dependencia al turismo nacional, con la sombra de los efectos de la crisis de 2008.

Por concellos

Por último, sobre la distribución del turismo que reciben los nueve concellos de la comarca, Sanxenxo abarca más de un tercio del total de O Salnés, con 371.666 viajeros con pernoctación, seguido de O Grove (159.700), Vilagarcía (84.829), Cambados (80.303), A Illa (74.130), Vilanova (56.069), Meaño (44.362 turistas y un importante crecimiento desde el año 2022) y Meis y Ribadumia, que alcanzan de forma conjunta los 35.933 viajeros con pernoctaciones.