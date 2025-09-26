Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Prescriptores mexicanos conocen “más opciones” de los vinos de la DO Rías Baixas

Anxo Louro Lariño
26/09/2025 07:46
Los prescriptores visitaron esta semana las bodegas de la DO
Los prescriptores visitaron esta semana las bodegas de la DOCedida

Una misión conformada por cinco importantes prescriptores mexicanos recorre esta semana nueve bodegas —repartidas en las subzonas de O Salnés, del Condado do Tea y O Rosal— de la Denominación de Orixe de Rías Baixas, descubriendo vinificaciones especiales, diferentes tipologías de vinos y de enologías: “Hay más opciones a lo que hoy está llegando a México y nos damos cuenta de que estos vinos que estamos descubriendo en esta visita tienen que llegar a nuestro país”, explicaron.

Durante su estancia han podido ver, en vivo y en directo, los últimos coletazos de la vendimia 2025, una experiencia única al año que les ha permitido probar varios vinos en fermentación y conocer de mano de las bodegas que la añada 2025 se presenta con buena calidad y cantidad.

Además de su visita a las bodegas, han podido disfrutar también de una breve presentación y cata de 23 marcas de Rías Baixas en la sede del Consello Regulador.

México es el quinto mercado de exportación de la Denominación de Origen Rías Baixas. Sus ventas en 2024 alcanzaron los 285.156 litros en volumen y los 2.535.000 euros en valor, ambos con incrementos del 7,61% y del 13,87% respectivamente.

Te puede interesar

El alcalde de Ribeira asistió a la presentación del trazado alternativo propuesto por el Concello para la circunvalación

Ribeira presenta una alternativa de circunvalación “integrada e sostible”
D. A.
Una guía de AmarCarril enseñó a los pequeños mariscadores

Alumnado de Carril aprende el oficio de las mariscadoras
Fátima Frieiro
Imagen de la reunión

La exportación e importación con China, a análisis en Salnés Empresarial
Fátima Frieiro
Marcos Martínez, presidente del CD Boiro, en el palco de Barraña junto a Rafael Louzán

El Boiro instalará una grada supletoria ante la incesante demanda de entradas para ver a las leyendas del Real Madrid
Gonzalo Sánchez