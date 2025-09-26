Prescriptores mexicanos conocen “más opciones” de los vinos de la DO Rías Baixas

Los prescriptores visitaron esta semana las bodegas de la DOCedida

Una misión conformada por cinco importantes prescriptores mexicanos recorre esta semana nueve bodegas —repartidas en las subzonas de O Salnés, del Condado do Tea y O Rosal— de la Denominación de Orixe de Rías Baixas, descubriendo vinificaciones especiales, diferentes tipologías de vinos y de enologías: “Hay más opciones a lo que hoy está llegando a México y nos damos cuenta de que estos vinos que estamos descubriendo en esta visita tienen que llegar a nuestro país”, explicaron.

Durante su estancia han podido ver, en vivo y en directo, los últimos coletazos de la vendimia 2025, una experiencia única al año que les ha permitido probar varios vinos en fermentación y conocer de mano de las bodegas que la añada 2025 se presenta con buena calidad y cantidad.

Además de su visita a las bodegas, han podido disfrutar también de una breve presentación y cata de 23 marcas de Rías Baixas en la sede del Consello Regulador.

México es el quinto mercado de exportación de la Denominación de Origen Rías Baixas. Sus ventas en 2024 alcanzaron los 285.156 litros en volumen y los 2.535.000 euros en valor, ambos con incrementos del 7,61% y del 13,87% respectivamente.