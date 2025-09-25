Los once detenidos por el alijo de cocaína de A Pobra pasarán a disposición judicial este viernes
Las once personas que resultaron detenidas el pasado miércoles en el operativo desplegado por la Policía Nacional, en colaboración con la DEA norteamericana, en las comarcas de O Salnés y O Barbanza pasarán mañana, previsiblemente, a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Muros.
La operación ‘Saona’, vinculada con el alijo de más de 3.500 kilogramos de cocaína en A Pobra do Caramiñal, incautados hace cerca de dos semanas y que podrían haber llegado a las costas arousanas a través de un narcosubmarino, aunque todo parece indicar a que su destino inicial podría ser la Ría de Muros e Noia.
Así, en el marco de esta operación, se realizaron el pasado miércoles un total de dieciocho registros —la mayor parte de ellos en la provincia de A Coruña— pero también en Cambados (en un taller de embarcaciones, vinculado con una empresa de alquileres náuticos en Sanxenxo), que resultaron en once detenidos, que se sumaron a las tres detenciones realizadas el pasado 14 de septiembre, investigados como los tripulantes del narcosubmarino procedente de Sudamérica, y que se encuentran ya en prisión provisional por orden de la magistrada que coordina estas actuaciones.