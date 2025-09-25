Los once detenidos por el alijo de cocaína de A Pobra pasarán a disposición judicial este viernes

Un taller de embarcaciones en Tragove fue uno de los inmuebles en los que se llevaron a cabo registrosEFE

Las once personas que resultaron detenidas el pasado miércoles en el operativo desplegado por la Policía Nacional, en colaboración con la DEA norteamericana, en las comarcas de O Salnés y O Barbanza pasarán mañana, previsiblemente, a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Muros.

La operación ‘Saona’, vinculada con el alijo de más de 3.500 kilogramos de cocaína en A Pobra do Caramiñal, incautados hace cerca de dos semanas y que podrían haber llegado a las costas arousanas a través de un narcosubmarino, aunque todo parece indicar a que su destino inicial podría ser la Ría de Muros e Noia.

Así, en el marco de esta operación, se realizaron el pasado miércoles un total de dieciocho registros —la mayor parte de ellos en la provincia de A Coruña— pero también en Cambados (en un taller de embarcaciones, vinculado con una empresa de alquileres náuticos en Sanxenxo), que resultaron en once detenidos, que se sumaron a las tres detenciones realizadas el pasado 14 de septiembre, investigados como los tripulantes del narcosubmarino procedente de Sudamérica, y que se encuentran ya en prisión provisional por orden de la magistrada que coordina estas actuaciones.