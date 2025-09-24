Once detenidos y decenas de registros en relación con el alijo de 3.500 de kilos de cocaína de A Pobra

Un taller de embarcaciones en Tragove fue uno de los inmuebles en los que se llevaron a cabo registrosEFE

Agentes de los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional y de la DEA norteamericana desplegaron ayer un amplio operativo en la Ría de Arousa, con decenas de registros tanto en la comarca de O Salnés como en la de O Barbanza en relación a los 3.500 kilos de cocaína incautados hace cerca de dos semanas en A Pobra y que podrían haber llegado a las costas arousanas a través de un narcosubmarino. Así pues, el operativo dejó, al menos, once personas detenidas, según confirmó ayer mismo el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.

Así, en total se llevaron a cabo dieciocho registros —la mayor parte en la provincia de A Coruña—, que se localizaron en inmuebles de Cambados, Sanxenxo, A Pobra y Ribeira, entre otrosm en el marco de la operación Saona. El dispositivo, del que todavía no han trascendido muchos detalles, es coordinado por el juzgado de instrucción de Muros, que ha decretado secreto de sumario. Así, el dispositivo policial continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones y registros.

Cabe recordar que tres personas fueron ya detenidos la pasada semana en relación a este alijo de entre 3.500 kilos y cuatro toneladas de cocaína que fue intervenido tras su descarga en el litoral de A Pobra. Los tres arrestados previamente, dos hombres de nacionalidad ecuatoriana y un colombiano, investigados como los tripulantes del narcosubmarino procedente de Sudamérica, se encuentran ya en prisión provisional por orden de la magistrada que coordina estas actuaciones.

El Cambados, el amplio operativo despertó mucha expectación por la presencia de numerosos agentes de la Policía Nacional y de un helicóptero, que sobrevoló la villa durante buena parte de la mañana. Entre los inmuebles registrados figuró un taller de embarcaciones en la zona de Tragove, vinculado con una empresa de alquileres náuticos en Sanxenxo.

En el caso de O Barbanza, la operación se saldó también con detenciones y registros en Ribeira y A Pobra, donde se inspeccionó un inmueble en el lugar de Campo das Cortes, en la parroquia de Santa Cruz de Lesón —donde el pasado 14 de septiembre la Policía Local halló detrás de la propiedad un total de 85 fardos con unas dos toneladas de cocaína— y en el domicilio de uno de los arrestados en la aldea de As Pedriñas, en la misma parroquia pobrense y situada a aproximadamente medio kilómetro de la propiedad anteriormente citada. En torno a las diez de la mañana se dio por rematado el registro autorizado por la autoridad judicial en esa propiedad en As Pedriñas, de donde sacaron equipos informáticos y otros efectos, y continuó en la finca cerrada de Campo das Cortes, según confirmaron vecinos de la zona, que siguieron el operativo.