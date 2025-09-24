Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

Reeditan el Encontro Literario con el mar a modo de hilo conductor

Estarán Érica Esmorís, Antía Yáñez, Tamara Andrés, María Solar, Berta Dávila, Carlos Meixide, Oriana Méndez, y Manuel Esteban

Beni Yáñez
24/09/2025 20:17
La presentación hoy contó con respaldo de la Xunta y de la Diputación
La presentación hoy contó con respaldo de la Xunta y de la Diputación| Mónica Ferreirós

El Concello de Ribadumia presentó hoy la que será segunda edición de su Encontro Literario. Será este fin de semana, viernes y sábado, con un total de ocho escritores gallegos y bajo el hilo conductor ‘Literatura e Mar’.

El alcalde, David Castro, destacó el trabajo para que “lectores e escritores poidan compartir as súas visións literarias”. Invitó a vecinos, pero también a los visitantes, a “desfrutar de Ribadumia no seu conxunto. E dun Concello que aposta por moitos eventos e, neste caso, pola cultura”.

El programa

La apertura será a las seis de la tarde del viernes, en un programa que será conducido por Susana Pedreira. Quince minutos después tendrá lugar el primer encuentro, ‘A Literatura Infantil e Xuvenil non ten Idade’, con Érica Esmorís y Antía Yáñez.

A las 19:15 será turno de ‘Traducir Rimbaud e Outras Historias Poéticas’, con Tamara Andrés y Oriana Méndez. A las 20:15 habrá una sesión con María Solar titulada ‘Conversa sobre a Literatura e o Mar’.

Ya el sábado, Berta Dávila y Carlos Meixide arrancarán la jornada con ‘Escribir o Propio e Editar o Alleo’, a las 12 horas.

 A la una de la tarde, Manuel Esteban presentará la novela ‘A Lei do Mar’. A la conclusión de cada una de las dos jornadas, que se celebrarán en el auditorio municipal, se servirá un pincho y se abrirá el turno de firmas de los autores.

Desde el gobierno local destacaron y agradecieron la colaboración de la Xunta de Galicia y la Diputación, representados hoy por la jefa territorial de Cultura, Isabel Couselo, y el diputado provincial Jorge Cubela. Colaboran también librerías y conserveras de la zona.

