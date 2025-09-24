El conselleiro de Educación recrimina al Concello que mantener el colegio es competencia municipal

El titular del departamento autonómico, hoy en O Hórreo, durante su intervención| cedida

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, respondió hoy a la petición del grupo socialista para que la Xunta asumas las demandadas actuaciones de mejora del colegio Torre. El titular del departamento autonómico señaló que el mantenimiento de los centros educativos es “competencia municipal” y defendió, además, las inversiones que la Xunta realizó en este recinto escolar.

El PSdeG-PSOE criticó la posición del gobierno gallego con este colegio, considerando que “a Xunta teno abandonado”, “xa que nunha década non fixo nel ningún tipo de actuación de mellora nin acondicionamento”, “polo que se atopa nun estado lamentable e que atenta contra o dereito do alumnado a unha atención educativa de calidade”.

Planteaban, pues, que la el ejecutivo autonómico incluyese una “actuación global de mellora e acondicionamento” en este centro insular, para que el alumnado pudiese “acudir a el en condicións axeitadas”.

La Xunta defiende su papel

Durante su intervención en respuesta a los planteamientos socialistas, el conselleiro de Educación defendió la actuación de e este departamento en dicho colegio. Así, destacó que en los últimos años se acometieron mejoras como la reforma de unos aseos y la también demandada demolición de los depósitos de agua, en 2024. En 2019 se había ejecutado, además, la reforma de la fachada. “En total, nos últimos anos, levamos investidos uns 225.000 euros”, subrayó Rodríguez.

También afirmó que el gobierno gallego ejecuta obras en los colegios siguiendo las prioridades que “marcan os técnicos”. “Proba diso é que as obras de maior envergadura en execución neste momento se realizan en concellos non gobernados polo Partido Popular como Vigo, Ames, Vilagarcía de Arousa, Sada, Carballo ou Santa Comba”, añaden desde la Consellería.

En el caso del colegio insular, además, indican desde el mismo departamento autonómico que “este colexio está composto por varios edificios, algún deles dos anos 90, polo tanto relativamente modernos”. Insistieron, además, en que “o mantemento dos centros de Educación Infantil e Primaria é competencia municipal” y, por tanto, “a non execución por parte dos concellos destas tarefas de conservación” podría derivar “na necesidade de actuacións de maior envergadura”. Por ello, el conselleiro demandó, a su vez, más corresponsabilidad de todas las partes implicadas. Igualmente, dirigió las críticas hacia otra administración socialista, la estatal, pidiendo al Gobierno que habilite fondos específicos para colaborar en la mejora y rehabilitación de centros educativos.

Desde el Concello de A Illa mantienen la reclamación de mejoras de mayor alcance en el colegio, un centro que sigue teniendo cubiertas con amianto, que carece de accesibilidad y que sufre goteras.