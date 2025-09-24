A Illa estrena el sistema de climatización para las casas modernistas tras años de espera

El teniente de alcalde destaca el sistema, de energía limpia

El Concello de A Illa comunicó hoy el final de la instalación y estreno del sistema de climatización para las casas modernistas. El proyecto, por el que se llevaba años esperando, permite ahora disponer de calefacción y aire acondicionado para el conjunto de dependencias municipales que albergan los edificios de la biblioteca, escuela de música y casa de los mayores.

El teniente de alcalde y portavoz del BNG del municipio insular, Manuel Suárez, valoraba hoy la situación. “Por fin podemos anunciar que contamos con climatización”.

Esto fue posible después de lo que calificó de la “inexplicable inau-guración duns espazos sen estes servizos básicos, e de algunha que outra dificultade na tramitación dos expedientes administrativos de contratación por parte da Deputación Provincial”.

Finalmente, sin embargo, “hoxe é unha realidade a climatización nestes edificios municipais”, celebró. “Durante estes anos tivemos que recorrer a estufas eléctricas e outro tipo de dispositivos para que os distintos usuarios dos espazos puidesen usalos”.

Tras la finalización de la instalación del sistema de climatización en estos espacios, “a partir de agora a estancia nos mesmos será moito máis confortable e tamén mellorará a conservación de todo material depositado nos edificios como os libros, instrumentos, mobiliario” y demás.

Energía limpia

El teniente de alcalde también se refirió al sistema de climatización elegido. “Tamén quero destacar o uso dunha tecnoloxía limpa e non contaminante como a xeotermia cuns costes enerxéticos moito máis baixos que outros métodos tradicionais de calefacción o que suporá un importante aforro para o Concello”.

Por todo ello, concluyó que, desde el gobierno local de A Illa de Arousa “seguimos mellorando os servizos muncipais”.