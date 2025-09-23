Mi cuenta

Meaño

Arranca la transformación integral de Herminia Fariña por medio millón

El vial se ampliará hasta los doce metros y se transformará en una plataforma única, con nuevos servicios

Beni Yáñez
23/09/2025 20:17
Plano que representa el estado final de la obra en esta zona
Plano que representa el estado final de la obra en esta zona| Concello

El Concello de Meaño da inicio a la obra de transformación integral de la calle Hermina Fariña, una actuación que cuenta con un presupuesto estimado superior al medio millón. Son 522.000 euros, que cofinancian a partes iguales la Xunta de Galicia y el propio Ayuntamiento.

La actuación permitirá ampliar el vial hasta los doce metros de ancho, dotándolo de nuevos servicios o renovando los existentes. También se humanizará el entorno, apostando por la plataforma única. Esto permitirá “integrar o ámbito de actuación co núcleo principal de Meaño”, valoran desde el gobierno de Carlos Viéitez.

“Os obxectivos que persegue o novo trazado da Rúa Herminia Fariña son a ampliación do vial, a mellora da calidade urbana e paisaxística da contorna, a reordenación dos espazos verdes e das prazas de aparcamento, a mellora da seguridade e creación de itinerarios escolares seguros”, subrayan.

Esta calle “é un vial urbano de 210 metros, con alta densidade de usuarios, que dá acceso a parte dos servizos urbanos do Concello de Meaño: centro de saúde, CEIP As Covas-Meaño, centro polivalente de maiores, pavillón municipal de deportes e nave municipal de maquinaria”, recuerdan, por lo que se configura como una obra necesaria para mejorar la movilidad y acceso hacia todos estos edificios de servicio.

“A ampliación e humanización da Rúa Herminia Fariña é unha obra moi demandada polos veciños de Meaño”, añaden desde el ejecutivo municipal.

Durante el transcurso de las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, se habilitan además itinerarios alternativos para el acceso de vehículos por el entorno.

