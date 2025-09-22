Más de 210 proyectos atendidos en menos de un año: el Polo de Emprendemento despega en Vilanova

El acto inaugural del servicio autonómico en el pazo vilanovés, el pasado mes de noviembreMónica Ferreirós

El Polo de Emprendemento que la Xunta de Galicia impulsó en el pazo Vista Real de Vilanova de Arousa lleva atendido un total de 212 proyectos en sus diez primeros meses de funcionamiento. Así lo indican desde la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la que depende este nuevo servicio comarcal. Este tiene como objetivo ofrecer, de manera gratuita, apoyo y asesoramiento a cualquier persona que desee emprender un negocio en Galicia o consolidar el que ya tiene en funcionamiento.

El 42% de los proyectos atendidos en el Polo vilanovés durante este tiempo se encuentra en fase de emerger, el 30%, en la tapa de exploración, el 10% en la de ejecución y un 8% en la de expansión. El 10% restante se corresponde a proyectos de cambio.

Así, el número de proyectos de relevo en este Polo, que en la actualidad buscan traspaso, es de 13, tras haberse cerrado 3 con éxito dentro de la red. “A principal razón pola que queren deixar o negocio os actuais titulares é porque están preto da xubilación”, explican desde la Consellería.

Sectores, género y edad

Por sectores, predominan las iniciativas empresariales ligadas a actividades administrativas y de servicios auxiliares (21%), seguidas de los servicios (15%) y de las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (12%).

Además, según los datos que maneja el departamento autonómico, de las personas emprendedoras atendidas, el 58% son mujeres y el 42%, hombres. Por edades, el 58% de los usuarios registrados se sitúan entre los 35 y los 52 años de edad.

Actividades

En cuanto a otras actividades desarrolladas también por este Polo de Emprendemento en Vilanova de Arousa, se incluye la celebración, hasta el momento, de 36 reu­niones con entidades del territorio, en su mayoría con ayuntamientos y mancomunidades, pero también con grupos de desarrollo rural (GDR) y asociaciones empresariales.

Entre estas acciones figuran charlas o eventos de difusión sobre aspectos sobre cómo emprender, desarrollados en el curso de operaciones básicas de restaurante y bar, divulgación de la cultura emprendedora en talleres de Mar de Santiago, en el AFD de mercadotecnia y comercio internacional, en el taller de empleo Torre Goiáns IV en Boiro, en el de empleo Xuventude Ulla-Umia, en el l curso de seguridad informática del Ayuntamiento vilanovés, en el Espacio Emprendedor de Innovación Alimentaria del parque Azul de Marín, entre las personas beneficiarias del Programa Integrado de Empleo de ese mismo Ayuntamiento y también para el alumnado de su taller de emprendimiento.

Destacan, además, la organización de eventos específicos, como ‘Networking beneficiarios da Rede: Como aproveitar o networking para o teu emprendemento’, ‘Os venres dos Polos: Mentalidade emprendedora: pon a raia a síndrome do impostor’, ‘Conectando o Polo co sector do mar’, así como ‘Amas da terra: xornada de dinamización do talento e emprendemento feminino no rural’.

Una red autonómica

El Polo de Emprendemento de Vilanova se inauguró oficialmente el 13 de noviembre de 2024, con una visita de autoridades. Entonces, se anunció como un servicio que “contribuirá a reforzar aínda máis o tecido emprendedor da provincia de Pontevedra”.

Hay, de hecho, otros polos repartidos por varias localidades gallegas, creando una red autonómica que arrancó en julio de 2022, con una quincena de centros activos.

Refuerzo provincial

El de Vilanova, integrado en un edificio íntegramente dedicado a formación y empleo, refuerza así ese apoyo al emprendimiento en la provincia pontevedresa, “sumándose á actividade que xa se viña desenvolvendo nos de Silleda e O Porriño”, tal y como habían señalado desde la administración gallega con motivo de la apertura de las instalaciones en el pazo vilanovés.