El Concello espera esta semana el encendido de los semáforos de la Avenida de Galicia

La falta de funcionamiento en un entorno escolar volvió a motivar críticas estos díasMónica Ferreirós

Cuestión de días. Es lo que espera el Concello de Cambados para el encendido de los semáforos de la Avenida de Galicia, un compromiso anunciado hace tres semanas pero que a día de hoy seguía sin poder materializarse. La demora volvió a despertar el malestar vecinal y críticas por la falta de seguridad vial en un entorno escolar.

Últimos flecos

El concejal de Obras, Enoturismo y Seguridad, José Ramón Abal Varela, detallaba que este mismo lunes recibió un mensaje de representantes de la empresa adjudicataria de las obras en el entorno, Petrolam. “Dixeron que vai ser rápido”, por lo que “esperemos que esta semana” se puedan por fin reactivar estas señales lumínicas.

La empresa, añadió el concejal, concluyó el grueso de los trabajos, pero faltan “un par de detalles” tanto en las líneas eléctricas del alumbrado público, como en la activación de semáforos, además de “algún outro remate pendente”.

Abal reconoce que se anunció hace unas semanas el inminente regreso del funcionamiento de los semáforos, aún por completar, inactivos debido a las obras de mejora de las redes de saneamiento y pluviales que se ejecutan desde hace meses.