Juan Prieto, durante su reto solidario

El reto de Pichi está llegando a su fin. Juan Prieto ya está en España y prevé pisar de nuevo la villa meca en unos 12 días.

El 19 de octubre este vecino de O Grove partió con su bicicleta hasta Rumanía para recorrer más de 6.000 kilómetros por la asociación Anedia, una entidad que busca mejorar la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes con diabetes tipo 1 en Galicia. Ahora, casi un mes y medio después, Pichi está poniendo fin a un reto que nació para sensibilizar y contribuir a la labor que desarrolla la asociación, especialmente tras conocer el caso de la sobrina de un amigo cercano que convive con esta enfermedad.

Recaudación de fondos

Los fondos los recauda a través de la plataforma de crowdfunding ‘Mi Grano de Arena’, bajo el nombre ‘Kilómetros que Sanan’. Aunque el objetivo era mucho mayor, por el momento solo se registran 490 euros en donaciones. En todo caso el reto todavía no ha finalizado y la cifra aún puede seguir creciendo.

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Ya desde España, y con 5.000 kilómetros a la espalda, Juan Prieto solo deberá recorrer el tramo que compone el Camino Francés para finalizar su hazaña en O Grove junto a los suyos. El aventurero calcula que será el día 10 o 12 de diciembre.