Arranque de la ruta Setapas en O Grove

No solo de marisco vive O Grove. Y es que, estos días, las setas están ayudando a las centollas a llenar de ambiente los establecimientos del municipio.

Esto es así porque, desde el viernes y hasta el ocho de diciembre, se celebra la segunda edición del Setapas, el concurso gastronómico que incita a descubrir diferentes elaboraciones con los cogomelos como protagonistas.

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Tal y como señalan desde la organización, el inicio de la ruta de tapas, en la que participan siete establecimientos que ofrecen sus elaboraciones a 3,50 euros, contó con muy buena acogida por parte del público. Además, indican, la inscripción para las diferentes actividades –salida al monte, showcooking o talleres infantiles– va a “buen ritmo” lo que hace presagiar que contarán con mucha participación.

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Paralelamente, en el municipio también se está celebrando el III Congreso Internacional de Micología de O Grove y las Xornadas Gastronómicas da Centola. Gracias a todos estos eventos y, además, a las fiestas navideñas que se acercan, son muchas las personas que se animan a visitar y disfrutar de este municipio.