O Grove
El Concerto de Panxoliñas a favor de Cáritas será el sábado 12 de diciembre
Los asistentes deberán donar alimentos
El tradicional Concerto de Panxoliñas organizado por la Coral Polifónica do Grove se celebrará el próximo doce de diciembre. Esta cita solidaria que comenzará a las ocho de la tarde en la Igrexa Parroquial de San Martiño, contará con la actuación del Coro Infantil y la Coral Polifónica de A Cofradía de Pescadores de San Martiño y la Coral Polifónica Asxupen.
Como ocurre cada año la iniciativa tiene como objetivo recaudar alimentos en beneficio de Cáritas. Es por ello que, todas las personas interesadas en asistir a este concierto deberán portar algún tipo de paquete de comida no perecedera que se repartirá, posteriormente, entre las personas y familias que más lo necesitan del municipio.