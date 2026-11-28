Cartel del Concerto de Panxoliñas en O Grove

El tradicional Concerto de Panxoliñas organizado por la Coral Polifónica do Grove se celebrará el próximo doce de diciembre. Esta cita solidaria que comenzará a las ocho de la tarde en la Igrexa Parroquial de San Martiño, contará con la actuación del Coro Infantil y la Coral Polifónica de A Cofradía de Pescadores de San Martiño y la Coral Polifónica Asxupen.

Como ocurre cada año la iniciativa tiene como objetivo recaudar alimentos en beneficio de Cáritas. Es por ello que, todas las personas interesadas en asistir a este concierto deberán portar algún tipo de paquete de comida no perecedera que se repartirá, posteriormente, entre las personas y familias que más lo necesitan del municipio.