Imagen de una de las tapas del concurso Cedida

O Grove da comienzo a la segunda edición del ‘Setapas’, el concurso gastronómico que invita a descubrir diferentes elaboraciones con los cogomelos como protagonistas.

Siete establecimientos hosteleros participarán en esta convocatoria, que se prolongará hasta el ocho de diciembre con tapas a un precio de 3,50 euros.

A de Mariña, Casa Abel, Crisol, El Patio, Portiño, Casino de A Toxa y O Chasco serán los encargados de ofrecer propuestas que van desde guisos y potajes hasta originales elaboraciones como un falso pan bao, un gofre de arroz o un croissant relleno de crema de champiñones.

Los clientes podrán votar sus tapas favoritas mediante un código QR para elegir al ganador.

El certamen, impulsado por Aprometur, se completa con la tercera edición de Micogrove, que incluye una búsqueda de setas escondidas con premios, un concurso fotográfico y actividades para todos los públicos.

El programa contempla talleres infantiles, una charla de iniciación a la micología, salidas al monte, un taller sensorial y una clase magistral de cocina con Juan Castiñeira.

Las actividades se desarrollarán principalmente durante el puente de diciembre y algunas requieren inscripción previa a través de www.setapas.com.