El presidente de la Xunta y la conselleira do Mar estuvieron en las instalaciones de la empresa meca Gonzalo Salgado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó esta mañana las instalaciones que la firma Bolton Food tiene en O Grove.

La empresa conservera, que también cuenta con una fabrica en Cabo de Cruz, celebra cincuenta años emplazada en la villa meca.

Rueda quiso destacar la inversión de la marca en estas instalaciones que, actualmente, tiene 450 trabajadores entre los diferentes departamentos. El presidente de la Xunta cifró la cuantía destinada a esta planta en "os últimos años" en cuarenta millones de euros y quiso destacar el valor del resultado final señalando que es un ejemplo del sello "Galicia Calidade".

(Habrá ampliación)