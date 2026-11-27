Público durante los actos de las tapas centoleiras

La programación de las jornadas de exaltación de la centolla de O Grove continúa atrayendo a centenares de personas a la localidad. Las últimas celebradas, un showcooking en el que los asistentes pudieron degustar tapas “centoleiras” y la subasta solidaria de los ejemplares macho y hembra de mayor tamaño, contaron con gran asistencia de público.

La primera de ellas, que tuvo lugar en la Praza de Abastos y contó con la colaboración del Obradoiro de Hostalería do Salnés, tuvo como objetivo promocionar el producto y, además, dar a conocer la versatilidad de la centolla en la cocina. Entre las propuestas presentadas a los numerosos vecinos, vecinas y visitantes destacaron las croquetas de centolla, lobster roll con el crustáceo como ingrediente principal, una ensalada mar y monte y un guiso de alubias en el que no faltó el marisco rey.

Desde Emgrobes, promotores de esta actividad que contó, entre otros, con la presencia de directora territorial de la consellería do Mar en Vigo, Elena Suárez y al alcalde de O Grove, José Cacabelos, señalan que la iniciativa fue un total “éxito”.

Más de 900 euros

La actividad se trasladó por la tarde a la lonja meca, lugar en el que tuvo lugar la tradicional subasta solidaria de los ejemplares de mayor tamaño.

En este caso, la centolla macho de mayor tamaño superó los cuatro kilos y, la hembra, llegó a los 3,200 kilos. Los compradores fueron Pescados Dora, en el caso del primero y, Mariscos El Gallego, en el segundo.

La cantidad total recaudada fue 920 euros –treinta más que el año anterior–, dinero que se entrega de forma íntegra a Cáritas. Además, este año, los armadores que capturaron estos ejemplares de mayor tamaño también decidieron entregar su premio –150 euros para cada uno– a esta causa solidaria.

Durante este acto la Cofradía de Pescadores de O Grove también llevó a cabo el clásico homenaje a dos marineros jubilados de la localidad. En esta ocasión, el reconocimiento fue para los hermanos Servando y José Domínguez Caneda, conocidos como “Os Casapos” que dedicaron su vida laboral a la captura de la centolla.

Programación

Las actividades programadas dentro de estas jornadas continúan en los restaurantes adheridos a la iniciativa que, hasta el próximo martes, 8 de diciembre, tienen en sus cartas menús especiales que tienen como protagonista la centolla.

Además, el próximo jueves, se celebrará, en el mirador de la Lonja, un showcooking con degustación de recetas en las que se combina el crustáceo con setas. Además, tendrá lugar una exposición de setas y una charla de la mano de Miguel A. Delgado, autor de varias publicaciones sobre micología.

Los días continuarán con música de la mano de Paranda-Mecos y Cantodorxo y una fiesta infantil con talleres en la Rúa Castelao el lunes.