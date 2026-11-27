Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove busca que los próximos proyectos de ámbito turístico que se instalen en el suelo rural del municipio se adapten a la imagen, estética y tipología de las construcciones que se encuentran en esa zona.

Para ello, desde el gobierno local se promueve una instrucción urbanística que salió publicada en el día de ayer en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo), en la que se le exigirá a los promotores seguir unos criterios comunes para la implantación de estas construcciones en el núcleo rural meco.

El objetivo, detalla el alcalde del municipio, José Cacabelos, es que no se proyecten en el núcleo rural edificaciones “que son máis propias do casco urbano”. Esto es, cuenta, lo que se busca es que no se trasladen los edificios similares a los que puede haber en calles como Castelao o Alexandre Bóveda, a estos espacios.

La necesidad de presentar esta norma, detalla Cacabelos, reside en que actualmente ya existe alguna construcción de estas características en las zonas rurales del municipio y que, además, están pendientes de tramitación urbanística varios proyectos para construir apartamentos turísticos en estos espacios de la localidad.

En estas propuestas, cuenta, proponen “inmuebles de un único formato, de un único volumen” que pueden romper con la tipología, la estética o la imagen que tiene actualmente las zonas que se encuentran fuera del núcleo urbano.

Detalles

Entre las normas que incluye esta instrucción urbanística se presentan destaca que las edificaciones que se pretendan implantar en este suelo con destino hotelero o turístico deberán adecuarse, en cuento a su tipología, a unas condiciones morfológicas y volumétricas previstas para el uso característico de una vivienda unifamiliar.

Además, las construcciones que se proyecten tendrán que dividirse, a efectos volumétricos y morfológicos, en tantas viviendas unifamiliares como resulten admisibles en función de la superficie de la parcela, sin que puedan juntarse más de tres unidades.

De la misma manera, la instrucción urbanística publicada exige que los proyectos que se quieran asentar en las zonas rurales cumplan, entre otros puntos, con la conservación de la vegetación, el tratamiento de espacios libres, la preservación de perspectivas en el caso de que se encuentren cercanos a espacios públicos o puntos sensibles y que se encuentren próximos a servicios de saneamiento, energía o telecomunicaciones.