El evento cuenta con el apoyo de la Mancomunidade do Salnés MONICA FERREIRÓS

El III Congreso Internacional de Micología de O Grove ha comenzado este jueves con buenas expectativas y con una participación que supera las cifras de la anterior edición.

Un total de 41 personas se han inscrito en esta convocatoria, consolidando así el interés que despierta la riqueza micológica de la península meca entre investigadores, especialistas y aficionados.

El encuentro, que se desarrolla hasta el 30 de noviembre, reúne a participantes procedentes de diferentes puntos de España, y también del extranjero.

Entre ellos figuran asistentes llegados de Francia y Portugal, así como especialistas desplazados desde Suiza y otros lugares de Europa.

Nuevas propuestas

Una de las principales novedades de este año es la incorporación de un especialista en hongos hipógeos, es decir, aquellos que desarrollan sus cuerpos fructíferos bajo tierra.

Su participación permitirá profundizar en un ámbito de la micología especialmente interesante para la investigación, ya que estas especies requieren técnicas específicas de localización y estudio y tienen un importante valor científico.

Otro de los proyectos destacados de esta edición es la colaboración con la Mancomunidade do Salnés para poner las bases de la primera ruta micológica de la comarca.

Desde la organización destacan la buena respuesta de los inscritos y el carácter internacional que está adquiriendo el encuentro.

Una cita que vuelve a situar a la península meca en el mapa de la investigación micológica.