Imagen de la agrupación en las últimas fiestas navideñas Cedida

El CMDC Breogán ya está trabajando en la organización de sus actividades para estas fiestas navideñas, con el objetivo de contribuir a crear ambiente festivo y enriquecer la programación de la Navidad meca.

Entre las propuestas previstas, destacan, un año más, la instalación de la tradicional Aldea de Navidad, que se instalará nuevamente en el número 30 de la avenida Teniente Domínguez.

Esta iniciativa, que ha contado con una gran acogida en las últimas ediciones, destaca por su decoración de estilo tradicional, con figuras elaboradas en madera y troncos, así como elementos construidos con materiales reciclados, especialmente tablas de palets.

El proyecto recrea una pequeña población navideña, siguiendo el estilo de otras aldeas tradicionales que cada vez cuentan con más seguidores en Galicia.

Como en años anteriores, intentarán incorporar novedades añadiendo nuevos personajes y elementos decorativos.

Otra de las novedades por parte del Breogán es la participación en la cabalgata de los Reyes Magos con una carroza propia, idea que este año han decidido traer de vuelta.