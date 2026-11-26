Imagen de la obra ganadora Cedida

El pintor y artista plástico ferrolano, Andrés Gabarres Cagiao, es el ganador del XIV Concurso de Pintura Ernesto Goday con la obra ‘Tregua’.

El certamen, organizado por el Concello de O Grove en memoria del reconocido pintor local, está dotado con un premio económico de tres mil euros.

Además, gracias al convenio de colaboración entre el gobierno local y la Asociación Española de Pintores y Escultores, el artista recibirá también el galardón que concede esta entidad, consistente en una medalla y un diploma.

Esta decimocuarta edición contó con la participación de un total de 45 obras. De ellas, once fueron seleccionadas para formar parte de una exposición que abrió ayer sus puertas en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, donde permanecerá disponible para el público hasta finales del próximo mes de enero.

Asimismo, la organización está preparando el catálogo de muestra, que estará disponible próximamente y permitirá recoger una selección de las obras participantes en esta nueva edición del concurso.

El Concurso de Pintura Ernesto Godoy continúa así rindiendo homenaje a la figura y al legado artístico del pintor meco.