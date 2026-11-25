Portada del número de Follas Culturais de noviembre

El CMDC Breogán saco a la luz el que es el octavo número –desde su reedición– de su revista Follas Culturais. En este número, que corresponde al segundo del año, la asociación incluye diversas temáticas, todas ellas relacionadas con la localidad meca.

Así, los temas protagonistas de la revista son, entre otros el III Congreso Internacional de Micoloxía o la presentación del libro ‘O Grove no espello do mar’ a través de una entrevista con su autor, el historiador del municipio Bruno Padín.

Bruno Padín | “Este libro é unha homenaxe a esas xentes que fixeron do Grove o que é” Más información

Otro contenido que no falta son distintos microrrelatos escritos por el alumnado del IES Monte da Vila y que están presentados a un concurso cuyo resultado se conocerá a principios del próximo mes.

En la parte de poesía añaden a una nueva colaboradora, Pastora Núñez y, en la sección de fotografía, muestran algunas de los trabajos presentados por los artistas que participaron en la cuarta edición de la exposición ‘Imáxenes con acento Meco’.

El primer número de este boletín se publicó en el año 1983 y, tras una etapa sin ver la luz, desde la asociación lo retomó en el año 2023 dentro de su programación cultural.